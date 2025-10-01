Így akarták meghackelni a BBC-t, lerántották a leplet

Egy brit riporter a BBC-nél dolgozva szokatlan ajánlatot kapott: a hackerek pénzt ígértek neki, ha belső hozzáférést biztosít számukra a vállalat rendszereihez. A bűnözők először 15 százalékos részesedést ajánlottak fel a váltságdíjból, majd az ajánlatot 25 százalékosra emelték, azzal kecsegtetve, hogy az újságírónak „soha többé nem kellene dolgoznia”.

Riportert próbált beszervezni a Medusa-csoport

Fotó: Pexels

Kiberbűnözői csoport a háttérben

A kapcsolatfelvételt egy „Syn” nevű felhasználó kezdeményezte a Signal titkosított alkalmazáson keresztül.

Állítása szerint a Medusa nevű nemzetközi zsarolóvírus-csoporthoz tartozik, amely több száz szervezetet támadott már meg világszerte.

A hackerek részletesen ismertették, hogyan működne a folyamat:

a riporter belépési adatai alapján hozzáférést szereznének a BBC rendszereihez, majd bitcoinos váltságdíjat követelnének.

Nyomásgyakorlás és fenyegetések

Amikor a riporter nem működött együtt, a bűnözők új taktikát vetettek be: úgynevezett „MFA bombázással” (folyamatos kétfaktoros hitelesítési kérések küldésével) próbálták kényszeríteni a hozzáférés megadására. Ez a módszer korábban több nagyvállalat ellen is sikerrel járt.

A riporter ellenállt

A BBC információbiztonsági csapata végül leválasztotta a riportert a belső rendszerekről, hogy megakadályozzák az esetleges visszaéléseket. A hackerek ekkor visszakoztak, majd nyomtalanul eltűntek. Az eset azonban rávilágít arra, mennyire sérülékenyek lehetnek a szervezetek a belső fenyegetésekkel szemben, és hogy a riporterek sem kivételek, amikor a kiberbűnözők célpontot keresnek.

A történet jól mutatja, hogy a kiberbűnözők

nem csak informatikai szakembereket vagy rendszergazdákat próbálnak beszervezni, hanem mindenkit, aki potenciális belépési pontot jelenthet.

A riporter esete figyelmeztetés lehet más vállalatok és munkavállalók számára is: a támadók kifinomult manipulációs módszerekkel dolgoznak, és bárki célponttá válhat.