Rita Ora ledobta a felsőt, csak a farmer maradt rajta!

A 34 éves popsztár és Masked Singer zsűritag, Rita Ora ismét a figyelem középpontjába került, amikor egy különösen kihívó fotót posztolt magáról. Az énekesnő csupán egy kék farmert viselt, felsőt nem, és karjaival takarta el kebleit. A képaláírásban viccesen megjegyezte: „Elfelejtettem valamit?” - számol be a Daily Star.

Rita Ora merész fotóval hódította meg a rajongókat

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A rajongók nem győztek áradozni: egyikük szerint a fotó „megtöri az internetet”, míg mások csak annyit írtak: „Tökéletes!” vagy „Hihetetlenül szexi!”

Rita Ora 2022 óta házas a híres filmrendező, Taika Waititi oldalán. A Hunger magazinnak adott interjúban az énekesnő arról beszélt, hogy kapcsolatuk alapja a barátság és a kölcsönös tisztelet. „Taika és én gyakorlatilag legjobb barátok vagyunk, és azt akartuk, hogy ez az érzés örökre megmaradjon” – mondta.

Rita szerint az igazi boldogságot most találta meg, miután korábban „színes, de zűrös” szerelmi élete volt. „A húszas éveimben fáradt és zavarodott voltam. Most végre úgy érzem, éber vagyok, és minden a helyére került” – tette hozzá.

Új albumán dolgozik Rita Ora

Rita Ora zenei fronton is aktív maradt: gőzerővel dolgozik új albumán, amelyről a The Sunnak mesélt.

„Nagyon jól haladunk. Egyesével készülnek a dalok, és nem sietünk sehova. A kiadóm, a BMG, teljes szabadságot ad, ami nagyon felszabadító” – árulta el. Az egyik új szám, All Natural, különösen közel áll a szívéhez. „Ez az egyik legszemélyesebb dalom – a fejlődésről, a gyógyulásról és az önelfogadásról szól. Remélem, hogy mások is felismerik benne a saját történetüket” – mondta Rita Ora.

