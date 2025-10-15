Tegnap egy lövöldözés, ma egy robbanás forgatta fel Ecuadort – kitört a bandaháború?

Kedden este Guayaquil bevásárlóutcájában egy pickup teherautó felrobbant, egy ember meghalt, ketten megsérültek. A tartományi kormányzó „egyszerű és világos terrorcselekményről” beszélt, miközben a tűzoltók és rendőrök minden közeli jármű és üzlet átvilágítását megkezdték. A robbanószer lehetősége felmerült.

Felrobbant egy autó Ecuadorban – tegnap pedig véres bandaháborúk voltak (illusztráció)

Felrobbant egy teherautó – videón a merénylet következményei

Kedden este Guayaquil egyik forgalmas bevásárlóutcáján egy pickup teherautó felrobbant. A detonáció következtében egy taxis meghalt, ketten megsérültek, a környéket pedig villámgyorsan lezárták.

A hatóságok a közeli járművek átvizsgálásába kezdtek, az épületeket kiürítették, és a területet biztosították. A tűzoltók szerint egy „normál autó” nem robban ekkora erővel, ezért nem zárható ki a robbanószer használata.

A tartományi kormányzó az esetet „egyszerű és világos terrorcselekménynek” minősítette.

A rendőrség újabb fenyegetést is talált, amelyet ellenőrzött robbantással hatástalanítanak, és ígéretet tett arra, hogy az elkövetőket felkutatják. Az ügyészség nyomozást indított, tanúkat hallgatnak ki, és biztonsági kamerák felvételeit elemzik. A hivatalos kommunikáció célja, hogy megnyugtassa a lakosságot és visszaállítsa a rendet a városban.

A guayaquili robbanás az utcán nem elszigetelt jelenség az országban zajló erőszakhullám közepette – számolt be az NBC News. Tegnap Ecuador több pontján véres éjszaka zajlott: egyetlen éjszaka alatt 14 ember meghalt és 17-en megsebesültek. A bandaháború néhány áldozatán kínzás nyomait találták.

Egy másik támadásban fegyveresek motorkerékpárokon és furgonokban érkeztek, majd tüzet nyitottak egy utcai futballmeccs nézőire; a beszámolók szerint hat ember meghalt és tizenheten megsebesültek, köztük három kiskorú. A rendőrség a támadást a „Freddy Kruger” nevű bűnbandának tulajdonítja. A tegnapi gyilkosságok, lövöldözések és a mai robbanás miatt nagyon úgy tűnik, hogy komoly bandaháborúk folynak Ecuadorban.