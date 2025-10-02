Felfoghatatlan tragédia: robbanás rázta meg az egyetemi labor falait

Egy súlyos robbanás rázta meg csütörtökön Teherán egyik egyetemi laborját. A helyi média beszámolói szerint a Teheráni Egyetem mérnöki és műszaki karának Amirabad városrészben működő laboratóriumában történt a detonáció, amelyet egy hidrogénkapszula hibája okozhatott - írja az ABC.

A robbanás a Teheráni Egyetem egyik laborjában történt Fotó:Illusztráció/Unsplash

Újabb robbanás rázta meg Teheránt: vizsgálat indult

Szemtanúk elmondták, hogy hatalmas durranás hallatszott a környéken, majd rövid időn belül tűz ütött ki az épületben.

A tűzoltóság szóvivője, Dzsalál Maleki közölte: a lángokat sikerült megfékezni, a helyzetet ellenőrzés alá vonták, és megkezdték a vizsgálatot a pontos okok feltárására.

Teheránban az elmúlt hónapokban több hasonló eset is történt, amelyeket főként gázszivárgásokra és elektromos rövidzárlatokra vezettek vissza.

Nemrégiben egy kempingben történt robbanás rázta fel a népet.