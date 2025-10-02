Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtak a részletek! Mindenki Putyin drámai bejelentésére vár

Teheráni Egyetem

Felfoghatatlan tragédia: robbanás rázta meg az egyetemi labor falait

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felfoghatatlan dráma Teheránban. A robbanás egyetemi laborban következett be, ahol egy ember életét vesztette, négy másik pedig megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Teheráni Egyetemvizsgálatdetonáció

Egy súlyos robbanás rázta meg csütörtökön Teherán egyik egyetemi laborját. A helyi média beszámolói szerint a Teheráni Egyetem mérnöki és műszaki karának Amirabad városrészben működő laboratóriumában történt a detonáció, amelyet egy hidrogénkapszula hibája okozhatott - írja az ABC.

A robbanás a Teheráni Egyetem egyik laborjában történt
A robbanás a Teheráni Egyetem egyik laborjában történt Fotó:Illusztráció/Unsplash

Újabb robbanás rázta meg Teheránt: vizsgálat indult

Szemtanúk elmondták, hogy hatalmas durranás hallatszott a környéken, majd rövid időn belül tűz ütött ki az épületben.

A tűzoltóság szóvivője, Dzsalál Maleki közölte: a lángokat sikerült megfékezni, a helyzetet ellenőrzés alá vonták, és megkezdték a vizsgálatot a pontos okok feltárására.

Teheránban az elmúlt hónapokban több hasonló eset is történt, amelyeket főként gázszivárgásokra és elektromos rövidzárlatokra vezettek vissza.

 

Nemrégiben egy kempingben történt robbanás rázta fel a népet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!