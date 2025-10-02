Robbanás történt egy kempingben – egy ember életét vesztette

A hesseni Vogelsberg körzetben, Kirtorf-Heimertshausen településen szombatra virradó éjjel történt a szerencsétlenség. A rendőrség közlése szerint a robbanás röviddel éjfél előtt rázta meg a kempinget, és a lakókocsiban keletkezett tűzben egy ember életét vesztette. A jármű teljesen kiégett, míg egy másik lakókocsi is súlyosan megrongálódott.

Éjjeli robbanás rázta meg a hesseni kempinget: teljesen kiégett egy lakókocsi

Fotó: KEC / Fuldamedia / AFP

A robbanás körülményei még tisztázatlanok

A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a lángokat, további sérültekről nem érkezett jelentés.

A hatóságok közölték, hogy az áldozat személyazonossága egyelőre ismeretlen, a rendőrség vizsgálatot indított a tragédia okainak feltárására.

A nyomozók jelenleg azt próbálják kideríteni, mi válthatta ki a robbanást, és pontosan hogyan terjedt tovább a tűz a szomszédos lakókocsira.

Az Origo.hu felületén a tegnapi New York-i robbanásról is tájékozódhat!