Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől félt Putyin, az USA most tényleg megteszi

robbanás

Robbanás történt egy kempingben – egy ember életét vesztette

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ember vesztette életét, miután tűz ütött ki egy lakókocsiban Németországban. A tragédiát egy robbanás előzte meg, amely teljesen megsemmisítette a járművet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbanástűzlakókocsiHessen

A hesseni Vogelsberg körzetben, Kirtorf-Heimertshausen településen szombatra virradó éjjel történt a szerencsétlenség. A rendőrség közlése szerint a robbanás röviddel éjfél előtt rázta meg a kempinget, és a lakókocsiban keletkezett tűzben egy ember életét vesztette. A jármű teljesen kiégett, míg egy másik lakókocsi is súlyosan megrongálódott.

robbanás - 02 October 2025, Hesse, Kirtorf-Heimertshausen: A burnt-out caravan can be seen behind a damaged car. One person has been found dead after a caravan fire at a campsite in the Vogelsberg district of central Hesse. According to the police, an explosion caused the fire in Kirtorf-Heimertshausen during the night. According to the police, the caravan was completely destroyed in the fire and another was also considerably damaged. The police did not initially provide any further details. The cause of the fire is being investigated. Photo: KEC/Fuldamedia/dpa (Photo by KEC / Fuldamedia / dpa Picture-Alliance via AFP)
Éjjeli robbanás rázta meg a hesseni kempinget: teljesen kiégett egy lakókocsi
Fotó: KEC / Fuldamedia / AFP

A robbanás körülményei még tisztázatlanok

A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a lángokat, további sérültekről nem érkezett jelentés.

A hatóságok közölték, hogy az áldozat személyazonossága egyelőre ismeretlen, a rendőrség vizsgálatot indított a tragédia okainak feltárására.

A nyomozók jelenleg azt próbálják kideríteni, mi válthatta ki a robbanást, és pontosan hogyan terjedt tovább a tűz a szomszédos lakókocsira.

Az Origo.hu felületén a tegnapi New York-i robbanásról is tájékozódhat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!