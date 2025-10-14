Tragédiába fulladt egy rendőrségi kilakoltatás – videón a drámai pillanatok

Tragédiába fulladt egy rendőrségi kilakoltatás Észak-Olaszországban, miután felrobbant egy farmház. Három rendőr életét vesztette a robbanásban, legalább 15-en megsérültek – írja a The Sun. A tragédia Castel d’Azzanóban, Verona közelében történt. A tragikus eset ma, kedden történt.

Több rendőr is életét vesztettet a robbanásban (Illusztráció) - Forrás: Pexels

Pusztító robbanásba torkollt a kilakoltatás

A rendőrök három testvért — két férfit és egy nőt, mindhárman a hatvanas éveikben járnak — próbáltak kilakoltatni, miután azok ismételten megtagadták a távozást, és azzal fenyegetőztek, hogy „felrobbantják magukat”.

Állítólag az egyik lakó gázzal töltötte meg a házat, amely a rendőrség betörésekor hatalmas robbanást okozott.

A művelet kockázatossága miatt különleges egységeket vezényeltek a helyszínre: néhány rendőr a tetőről próbált behatolni, míg mások az ajtó feltörésére készültek. Amikor elérték a bejáratot, erős gázszagot éreztek a házból, és másodpercekkel később bekövetkezett a pusztító robbanás, amely az egész épületet lerombolta.

A robbanás következményei

A tragédiában három tiszt vesztette életét és további 15 rendőr sebesült meg. A ház lakói közül két személyt kórházba szállítottak, az egyik testvért letartóztatták, valamint egy további családtag szökésben van, őt jelenleg is keresik a hatóságok a farmház környékén lévő területeken.

Olaszországot legutóbb júliusban rázta meg sokkoló robbanás, amikor egy római benzinkút borult lángokba.