Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

robbanás

Robbanás rázta meg New Yorkot: drámai fotók és részletek a helyszínről

Szerdán reggel gázrobbanás történt a New York-i Bronx egyik társasházában, amelynek következtében az épület egyik sarka teljesen leomlott. A hatóságok közlése szerint a robbanásban szerencsére senki nem sérült meg, de a helyszínen továbbra is zajlanak a mentési és vizsgálati munkálatok.
A DailyMail tájékoztatása szerint a robbanás a Mitchel Houses nevű lakókomplexumban történt, a 205 Alexander Avenue szám alatti házban. Az épület kéménye összeomlott, és ennek következtében az épület egyik sarka, több emeletnyi magasságban, a földre zuhant. A környéket azonnal lezárták, a lakókat pedig kimenekítették, a gázszolgáltatást az épületben felfüggesztették.

robbanás - NEW YORK, UNITED STATES - OCTOBER 1: A view of the partial collapse of Bronx apartment building at 205 Alexander Avenue in Bronx, New York, United States on Wednesday, October 1, 2025. Large amounts of first responders converged at the scene and panicked residents and passerby's looked on in horror at the scene Wednesday morning. The incident was reportedly triggered by a gas explosion that led to the partial collapse of the high-rise apartment building.
Egész épületsarok omlott le egy robbanás után
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU / AFP

A drónfelvételeken és a helyszíni fotókon jól látható, hogy az omlás helyén hatalmas törmelékhalom maradt, benne légkondicionáló egységekkel és épületdarabokkal. A kár nagyságát mutatja, hogy egy teljes sarokrész egyszerűen eltűnt a 20 emeletes toronyházból.

NEW YORK, UNITED STATES - OCTOBER 1: A view from the scene where a confirmed building collapse transpired at 205 Alexander Avenue in Bronx, New York, United States on Wednesday, October 1, 2025. Large amounts of first responders converged at the scene and panicked residents and passerby's looked on in horror at the scene Wednesday morning. The incident was reportedly triggered by a gas explosion that led to the partial collapse of the high-rise apartment building.
Törmelék a helyszínen
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU / AFP

Robbanás: lakossági beszámoló

A város építési hatóságának szakemberei, valamint a Con Edison energiaellátó cég munkatársai vizsgálják, mi okozhatta a robbanást és az omlást. K-9 egységek kutattak a romok között, bár a tűzoltóság megerősítette: nem történt személyi sérülés.

NEW YORK, UNITED STATES - OCTOBER 1: Members of the FDNY, NYPD Arson and Explosion Squad and Office of the Chief Medical Examiner work the scene where a confirmed building collapse transpired at 205 Alexander Avenue in Bronx, New York, United States on Wednesday, October 1, 2025. Large amounts of first responders converged at the scene Wednesday morning. The incident was allegedly caused by a gas explosion, which resulted in the partial collapse of the high-rise apartment building.
Így néz ki a Mitchel Houses romhalmaza
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU / AFP

Egy helyi lakos, Diamond Freeman így számolt be az esetről a sajtónak:

Amikor kinéztem, az egész épület egyszerűen felrobbant, és ledőlt. Aztán jött még egy durranás, és az oldal teljesen eltűnt. Füst volt mindenhol, félelmetes volt.

A hatóságok óvatosságra intenek

Eric Adams, New York polgármestere közösségi oldalán nyugtatta a lakosságot, hangsúlyozva, hogy a hatóságok teljes körű vizsgálatot folytatnak. Hozzátette: mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék el a Mott Haven környékét, amíg a mentési munkák tartanak.

A robbanás előzménye, hogy alig egy héttel korábban ugyanebben az épületben tűz ütött ki, amelyben egy tinédzser lány súlyos sérüléseket szenvedett, és jelenleg mesterséges kómában kezelik.

