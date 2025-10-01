Robbanás rázta meg New Yorkot: drámai fotók és részletek a helyszínről

A DailyMail tájékoztatása szerint a robbanás a Mitchel Houses nevű lakókomplexumban történt, a 205 Alexander Avenue szám alatti házban. Az épület kéménye összeomlott, és ennek következtében az épület egyik sarka, több emeletnyi magasságban, a földre zuhant. A környéket azonnal lezárták, a lakókat pedig kimenekítették, a gázszolgáltatást az épületben felfüggesztették.

Egész épületsarok omlott le egy robbanás után

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU / AFP

A drónfelvételeken és a helyszíni fotókon jól látható, hogy az omlás helyén hatalmas törmelékhalom maradt, benne légkondicionáló egységekkel és épületdarabokkal. A kár nagyságát mutatja, hogy egy teljes sarokrész egyszerűen eltűnt a 20 emeletes toronyházból.

Törmelék a helyszínen

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU / AFP

Robbanás: lakossági beszámoló

A város építési hatóságának szakemberei, valamint a Con Edison energiaellátó cég munkatársai vizsgálják, mi okozhatta a robbanást és az omlást. K-9 egységek kutattak a romok között, bár a tűzoltóság megerősítette: nem történt személyi sérülés.

Így néz ki a Mitchel Houses romhalmaza

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU / AFP

Egy helyi lakos, Diamond Freeman így számolt be az esetről a sajtónak:

Amikor kinéztem, az egész épület egyszerűen felrobbant, és ledőlt. Aztán jött még egy durranás, és az oldal teljesen eltűnt. Füst volt mindenhol, félelmetes volt.

A hatóságok óvatosságra intenek

Eric Adams, New York polgármestere közösségi oldalán nyugtatta a lakosságot, hangsúlyozva, hogy a hatóságok teljes körű vizsgálatot folytatnak. Hozzátette: mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék el a Mott Haven környékét, amíg a mentési munkák tartanak.

A robbanás előzménye, hogy alig egy héttel korábban ugyanebben az épületben tűz ütött ki, amelyben egy tinédzser lány súlyos sérüléseket szenvedett, és jelenleg mesterséges kómában kezelik.

