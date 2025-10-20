Újabb robbanás történt Romániában – ezúttal egy olajfinomító robbant fel

Robbanás volt hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban – írja az economica.net.

Súlyos robbanás történt egy olajfinomítóban, Romániában

A robbanás 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz.

A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, a helyi kórház intenzív osztályára szállították.

Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești: Un muncitor rănit grav în timpul lucrărilor de revizie - Poliția a deschis dosar penalhttps://t.co/dxMNxEESXv — 7Media.ro (@7MediaRomania) October 20, 2025

A robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. Az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna.

A finomító 1904-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy 540 alkalmazottja volt, és 1,89 milliárd lej (mintegy 145 milliárd forint) árbevétel mellett 62,8 millió lej (mintegy 4,8 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A Lukoilnak van egy másik romániai leányvállalata is, az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazására szakosodott Lukoil Romania – írja az MTI.

Pár nappal korábban egy bukaresti lakóházat szakított darabjaira egy robbanás.