Halálos gázrobbanás éjjel: gyermeket is mentettek a romok alól

Robbanás történt szombatra virradó éjjel Szocsiban egy társasházban, amelynek következtében egy ember meghalt és legalább három megsérült. A tragédia október 25-én, hajnali 1 óra 15 perckor történt a Tyeremjazev utcában - számol be a Lenta.

A hatóságok helyi vészhelyzetet hirdettek a robbanás után

Fotó: YouTube/АЛЬТЕРНАТИВА

A hét emeletes lakóházban legalább három lakásban kitörtek az ablakok, és több parkoló autó, valamint a szomszédos épületek is megsérültek. A hatóságok szerint a robbanás oka gázszivárgás volt. A helyszíni információk szerint a szivárgás már egy nappal korábban elkezdődött, de a szerelők csak késve érkeztek a bejelentést követően. A tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, a lakókat pedig azonnal evakuálták, miközben a környéket lezárták.

A mentőalakulatok a romok alatt egy gyermeket is megtaláltak, akit azonnal kórházba szállítottak. A tragédiában egy 70 éves férfi vesztette életét. Egy 38 éves nő és egy középkorú férfi súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban került kórházba.

A Krasznodari terület operatív törzse közölte, hogy a robbanás következtében három lakás fala omlott le, és több ablak is kitört.

A robbanás után Szocsiban is megkezdődött a károsultak segítése

A szocsi robbanás után a városvezetés két ideiglenes szálláshelyet nyitott, ahol a hajléktalanná vált lakókat helyezték el. A mentők, tűzoltók és pszichológusok is a helyszínen segítik a rászorulókat.

A mentési munkálatok még tartanak, a szakemberek minden lakást átvizsgálnak, hogy kizárják a további veszélyforrásokat.

Robbanásban halt meg több tucat ember, benzint akartak szerezni a felborult autóból. Részletek az Origo oldalán.