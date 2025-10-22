Legkevesebb 29 ember meghalt és 42 megsérült kedden egy tartálykocsi robbanásában, amely egy baleset után történt a Nigéria középső részén fekvő Niger államban – közölték a helyi mentők az MTI információi szerint.

Robbanásban halt meg több tucat ember, benzint akartak szerezni a felborult autóból (A kép illusztráció.)

A tartálykocsikkal kapcsolatos balesetek gyakoriak Nigériában, ahol az utak sok helyütt rosszul karbantartottak, és ahol a lakosok megpróbálják kiszivattyúzni az olajat vagy a benzint az ilyen balesetek után a sérült járműből, amelyeket gyakran a sebességtúllépés és a közlekedési szabályok be nem tartása okoz.

Rengetegen meghaltak a robbanásban

29 halott és 42 sérült van

– nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek Ibrahim Hussaini, a Niger állambeli katasztrófavédelem (SEMA) helyi koordinátora.

„Egy üzemanyagot szállító teherautó felborult, és ezek az emberek üzemanyagot akartak szerezni. A teherautó felrobbant, és ők meggyulladtak” – tette hozzá.

Tájékoztatása szerint a baleset délelőtt 11 óra körül történt Essan és Badeggi települések között, a Bida és Agaie városokat összekötő úton.

A gazdaság fellendítése érdekében Bola Tinubu nigériai elnök megszüntette az üzemanyag-támogatásokat és a devizaszabályozást, amikor átvette a vezetést Afrika legnépesebb országában. De ezek a reformok Afrika legnépesebb országában az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb megélhetési válságát váltották ki.

A nyugat-afrikai ország inflációja idén öt egymást követő hónapban (áprilistól augusztusig) lassult, de továbbra is magas, augusztusban 20,1 százalékos volt, összehasonlítva a 2024-es év azonos időszakával, a nyugat-afrikai állam központi bankjának legfrissebb adatai szerint.

Nigériában, az afrikai kontinens egyik vezető gazdaságában, a lakosság legalább 61 százaléka él mélyszegénységben, a Világbank adatai szerint.