Az egyik legnagyobb román finomítót is robbanás rázta meg – mutatjuk a részleteket

A robbanás hétfőn 12 óra körül rázta meg a Petrotel-Lukoil üzemét, amelyet az orosz Lukoil romániai leányvállalata működtet. A létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna. Az 1904-ben alapított finomító 1998 óta van orosz kézben - írja a VG.

Robbanás és tűz az európai olajfinomítókban — Romániában a Petrotel-Lukoil, Magyarországon pedig a Mol százhalombattai üzeme volt érintett

Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

A vállalatnak több mint 500 alkalmazottja van, és tavaly közel 1,9 milliárd lej árbevételt ért el.

Egyelőre nem zárható ki sem műszaki hiba, sem emberi mulasztás, de a háborús helyzet miatt az sem kizárt, hogy szabotázs vagy célzott támadás történt. A körülmények vizsgálata még tart.

Nem ez az egyetlen finomítói robbanás Európában

Nemcsak Romániában történt robbanás: a hétvégén az oroszországi Volga-régióban található novokujbisevszki olajfinomítót dróntámadás érte, amely miatt a Rosznyefty kénytelen volt leállítani a nyersolaj-feldolgozást. Az üzem várhatóan november elején indulhat újra.

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, miután a környéken élők robbanást és sűrű, fekete füstöt észleltek a létesítmény irányából. A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és rövid időn belül lokalizálni tudták a lángokat, így sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen az üzem más részeire. A Mol közleménye szerint személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát pedig jelenleg is vizsgálják a hatóságok és a vállalat szakemberei.