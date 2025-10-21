Hírlevél

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Az egyik legnagyobb román finomítót is robbanás rázta meg – mutatjuk a részleteket

Hétfő délben történt a baleset a dél-romániai Ploiești városában működő Petrotel-Lukoil kőolaj-finomítóban. A robbanás egyelőre ismeretlen okból következett be, és egy 57 éves munkás súlyosan megsérült. A hatóságok szerint a finomító nem üzemelt a detonáció idején, mivel karbantartás alatt állt — ugyanakkor az orosz tulajdonú háttér miatt több forgatókönyv is felmerült.
A robbanás hétfőn 12 óra körül rázta meg a Petrotel-Lukoil üzemét, amelyet az orosz Lukoil romániai leányvállalata működtet. A létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna. Az 1904-ben alapított finomító 1998 óta van orosz kézben - írja a VG.

A vállalatnak több mint 500 alkalmazottja van, és tavaly közel 1,9 milliárd lej árbevételt ért el.

Egyelőre nem zárható ki sem műszaki hiba, sem emberi mulasztás, de a háborús helyzet miatt az sem kizárt, hogy szabotázs vagy célzott támadás történt. A körülmények vizsgálata még tart.

Nem ez az egyetlen finomítói robbanás Európában

Nemcsak Romániában történt robbanás: a hétvégén az oroszországi Volga-régióban található novokujbisevszki olajfinomítót dróntámadás érte, amely miatt a Rosznyefty kénytelen volt leállítani a nyersolaj-feldolgozást. Az üzem várhatóan november elején indulhat újra.

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, miután a környéken élők robbanást és sűrű, fekete füstöt észleltek a létesítmény irányából. A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és rövid időn belül lokalizálni tudták a lángokat, így sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen az üzem más részeire. A Mol közleménye szerint személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát pedig jelenleg is vizsgálják a hatóságok és a vállalat szakemberei.

 

