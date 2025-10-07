Hírlevél

Rendkívüli

Erre senki sem számított, ez az ország lett az USA legnagyobb ellensége

Sébastien Lecornu

Robbanások hallatszódtak, tűz ütött ki a leköszönő francia miniszterelnök rezidenciája mellett – videó

Porig égett egy gázpalackokkal teli kisteherautó kedd reggel Párizs belvárosában, csupán néhány méterre a Matignon-hoteltől, Franciaország miniszterelnökének hivatalos rezidenciájától. A robbanásveszély miatt lezárták a területet, és tűzoltók lepték el a környéket.
Sébastien LecornutűzgázpalackkisteherautóPárizs

Gázpalackokkal teli kisteherautó gyulladt ki kedd reggel 9:30 körül Párizsban a rue de Varenne utcában, csupán néhány méterre a miniszterelnök hivatalos rezidenciájától. A tűz kigyulladása után a járókelők több kisebb robbanásról számoltak be, a tűzoltóság szerint ezeket aeroszolpalackok detonációja okozta – tájékoztat a Le Parisien. 

Tűzoltók próbálnak eloltani egy égő furgont a párizsi Rue de Varenne utcában, 2025. október 7-én. A szemtanúk több kisebb robbanást hallottak, amelyekről később kiderült, hogy aeroszolpalackok detonációi voltak.
Tűzoltók próbálnak eloltani egy égő furgont a párizsi Rue de Varenne utcában, 2025. október 7-én. A szemtanúk több kisebb robbanást hallottak, amelyekről később kiderült, hogy aeroszolpalackok detonációi voltak.
Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A robbanásveszély miatt kiürítették a környéket, a tűzoltók hosszas küzdelem árán fékezték meg a lángokat. 

A párizsi tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok nem terjedtek át a környező épületekre. 

A szemtanúk több kisebb méretű robbanást is hallottak, a tűzoltóság közlése szerint ezek a hanghatások az aeroszolpalackok detonációi voltak, gázrobbanás nem történt. 

A tűzesetben személyi sérülés nem történt. 

A tűzeset idején a leköszönő miniszterelnök, Sébastien Lecornu a központi csoport tagjaival találkozott volna, többek között Édouard Philippe-el, az Országgyűlés elnökével, Yaël Braun-Pivettel, valamint a Szenátus elnökével, Gérard Larcherrel. 

 

