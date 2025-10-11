Robbie Williams pikáns vallomása: elárulta, mit tanult a Micsoda nő prostituáltjától

Robbie Williams ismét a figyelem középpontjába került, miután a The Graham Norton Show legutóbbi adásában egy meglepő történetet osztott meg. Az 51 éves brit énekes több világsztárral – köztük Julia Roberts, Colin Farrell, Benedict Cumberbatch és Gloria Estefan – ült egy kanapén, amikor egy váratlan vallomással hozta zavarba a híres színésznőt – számol be a Mirror.

Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Robbie Williams merész vallomása sokkolta Julia Robertset

Miután előadta legújabb dalát, a Pretty Face-t, a műsorvezető Graham Norton megkérdezte tőle, felismeri-e a mellette ülő hírességeket. Robbie ekkor elárulta, hogy nagy rajongója Julia Robertsnek, és a Micsoda nő! című filmet egymás után hatszor nézte meg.

„A hatodik alkalom után azt mondtam magamnak, egyszer én is elviszek egy prostituáltat vásárolni – és elvittem. Köszönöm, Julia” – mondta nevetve, mire a színésznő szóhoz sem jutott a döbbenettől.

A közönség és a többi vendég hangos nevetésben tört ki, Graham Norton pedig annyit fűzött hozzá: „Ez igazán kedves történet, Robbie.” A pillanat azonnal népszerűvé vált a közösségi médiában – a rajongók szerint az énekes újra bebizonyította, hogy senki sem tud úgy szórakoztatni, mint ő.