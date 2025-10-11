Robbie Williams pikáns vallomása: elárulta, mit tanult a Micsoda nő prostituáltjától

Hírlevél

Robbie Williams újra gondoskodott a show-ról – ezúttal egy merész vallomásával. A Graham Norton Show-ban tett kijelentése Julia Robertset is teljesen meglepte. Robbie Williams nemcsak a közönséget, hanem a sztárokat is megnevettette, amikor elárulta, hogy a Micsoda nő! film inspirálta egy különös élményére.
Robbie Williams ismét a figyelem középpontjába került, miután a The Graham Norton Show legutóbbi adásában egy meglepő történetet osztott meg. Az 51 éves brit énekes több világsztárral – köztük Julia Roberts, Colin Farrell, Benedict Cumberbatch és Gloria Estefan – ült egy kanapén, amikor egy váratlan vallomással hozta zavarba a híres színésznőt – számol be a Mirror.

Robbie Williams, Ayda Field visit the Empire State Building to celebrate the release of the film "Better Man" on January 14, 2025 in New York, New York. (Photo by VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press via AFP)
Robbie Williams merész története újra bizonyította, miért ő a showkirály
Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Robbie Williams merész vallomása sokkolta Julia Robertset

Miután előadta legújabb dalát, a Pretty Face-t, a műsorvezető Graham Norton megkérdezte tőle, felismeri-e a mellette ülő hírességeket. Robbie ekkor elárulta, hogy nagy rajongója Julia Robertsnek, és a Micsoda nő! című filmet egymás után hatszor nézte meg.
„A hatodik alkalom után azt mondtam magamnak, egyszer én is elviszek egy prostituáltat vásárolni – és elvittem. Köszönöm, Julia” – mondta nevetve, mire a színésznő szóhoz sem jutott a döbbenettől.

A közönség és a többi vendég hangos nevetésben tört ki, Graham Norton pedig annyit fűzött hozzá: „Ez igazán kedves történet, Robbie.” A pillanat azonnal népszerűvé vált a közösségi médiában – a rajongók szerint az énekes újra bebizonyította, hogy senki sem tud úgy szórakoztatni, mint ő.

