Robert De Niro unokájának halála miatt öt embert letartóztattak

Az amerikai rendőrség csütörtökön közölte, hogy öt személyt vettek őrizetbe Robert De Niro unokája, Leandro De Niro Rodriguez halálával kapcsolatban. A színész unokája drogtúladagolásban vesztette életét 2023-ban.

Robert De Niro

Fotó: FUEGO FILMS - EPICENTRAL STUDIOS / Collection ChristopheL via AFP

Robert De Niro unokája drogtúladagolásban vesztette életét

Öt embert letartóztattak az Egyesült Államokban Robert De Niro unokája, Leandro De Niro Rodriguez drogtúladagolásos halálával összefüggésben – közölték a hatóságok. A gyanú szerint Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas és Roy Nicolas fentanillal kevert drogokat árultak tinédzsereknek és fiatal felnőtteknek New Yorkban.

5 Arrested in Robert De Niro's Grandson Leandro Overdose Death Investigation https://t.co/eJKR7HOzyF - TMZ via https://t.co/JHGq9ZHqq9 — 🚨 Breaking News Joe (@joebrooks) October 30, 2025

Ezek közül több is halálosnak bizonyult, köztük az a tabletta, amely a 19 éves fiú életét követelte 2023 júliusában. A rendőrség szerint a férfiak egy szervezett hálózat tagjai voltak, amely hamis vényköteles szereket terített – számolt be az újabb fejleményekről a New York Post.

Drogos múltjáról vallott a magyar sztár

Megrázó vallomást tett egy videóban a Barátok közt és az Éjjel-nappal Budapest sztárja. A színész bevallotta, hogy régen a kábítószer rabja volt. Forgatáskor keményen drogozott, sőt abban az időben hajléktalan is volt.

A fentanil nevű kábítószerrel mérgezett szórólapot osztogattak Texasban. Brazíliában pedig metanollal szennyezett italok keltettek pánikot, a bárok és turisták egyaránt menekülnek az erős alkoholoktól.

