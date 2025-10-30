Robert De Niro unokájának halála miatt öt embert letartóztattak

Az amerikai rendőrség csütörtökön közölte, hogy öt személyt vettek őrizetbe Robert De Niro unokája, Leandro De Niro Rodriguez halálával kapcsolatban. A színész unokája drogtúladagolásban vesztette életét 2023-ban.
Robert De Niro unokája drogtúladagolásban vesztette életét
Öt embert letartóztattak az Egyesült Államokban Robert De Niro unokája, Leandro De Niro Rodriguez drogtúladagolásos halálával összefüggésben – közölték a hatóságok. A gyanú szerint Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas és Roy Nicolas fentanillal kevert drogokat árultak tinédzsereknek és fiatal felnőtteknek New Yorkban.
Ezek közül több is halálosnak bizonyult, köztük az a tabletta, amely a 19 éves fiú életét követelte 2023 júliusában. A rendőrség szerint a férfiak egy szervezett hálózat tagjai voltak, amely hamis vényköteles szereket terített – számolt be az újabb fejleményekről a New York Post.
Drogos múltjáról vallott a magyar sztár
Megrázó vallomást tett egy videóban a Barátok közt és az Éjjel-nappal Budapest sztárja. A színész bevallotta, hogy régen a kábítószer rabja volt. Forgatáskor keményen drogozott, sőt abban az időben hajléktalan is volt.
A fentanil nevű kábítószerrel mérgezett szórólapot osztogattak Texasban. Brazíliában pedig metanollal szennyezett italok keltettek pánikot, a bárok és turisták egyaránt menekülnek az erős alkoholoktól.