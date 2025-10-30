Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj! Riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

Botrány

„Hogy tehették ezt veled?” – reagált a szövetség a magyar olimpikon meghurcolására

sztár

Robert De Niro unokájának halála miatt öt embert letartóztattak

A hatóságok öt embert letartóztattak, akik a nyomozás szerint fentanillal kevert drogokat árultak. Több fiatalnak is árulták a kábítószert, köztük a népszerű színész, Robert De Niro unokájának is, aki drogtúladagolásban halt meg.
Az amerikai rendőrség csütörtökön közölte, hogy öt személyt vettek őrizetbe Robert De Niro unokája, Leandro De Niro Rodriguez halálával kapcsolatban. A színész unokája drogtúladagolásban vesztette életét 2023-ban.

COLLECTION CHRISTOPHEL © Fuego Films - Epicentral Studios - La Piedra Films - Panama Cinema HANDS OF STONE de Jonathan Jakubowicz 2016 USA/PAN.avec Robert De Nirohistoire vraie, Ray Arcel, biographie, biopic (Photo by Fuego Films - Epicentral Studios / Collection ChristopheL via AFP)
Robert De Niro
Fotó: FUEGO FILMS - EPICENTRAL STUDIOS / Collection ChristopheL via AFP

Robert De Niro unokája drogtúladagolásban vesztette életét

Öt embert letartóztattak az Egyesült Államokban Robert De Niro unokája, Leandro De Niro Rodriguez drogtúladagolásos halálával összefüggésben – közölték a hatóságok. A gyanú szerint Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas és Roy Nicolas fentanillal kevert drogokat árultak tinédzsereknek és fiatal felnőtteknek New Yorkban. 

Ezek közül több is halálosnak bizonyult, köztük az a tabletta, amely a 19 éves fiú életét követelte 2023 júliusában. A rendőrség szerint a férfiak egy szervezett hálózat tagjai voltak, amely hamis vényköteles szereket terített – számolt be az újabb fejleményekről a New York Post.

A fentanil nevű kábítószerrel mérgezett szórólapot osztogattak Texasban. Brazíliában pedig metanollal szennyezett italok keltettek pánikot, a bárok és turisták egyaránt menekülnek az erős alkoholoktól.
 

 

