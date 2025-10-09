Kiderült, hogy melyik márkához igazolt Robert Pattinson

Az 1664 prémium francia sörmárka büszkén jelenti be, hogy az elismert színész és kulturális ikon, Robert Pattinson globális nagykövetként csatlakozik hozzájuk.

Robert Pattinson lett a 1664 sörmárka új arca.

Mozivászonra illő kampány

Az együttműködés középpontjában egy különleges, 2026-ban induló projekt áll, amely filmes formában tárja fel a jó ízlés fogalmának különböző, gyakran egymással szemben álló megközelítéseit. A koncepciót a kortárs filmművészet egyik legizgalmasabb rendezője, Brady Corbet valósítja meg, akinek legutóbbi alkotása, A brutalista 2024-ben óriási elismerést aratott: 10 Oscar-jelölést gyűjtött be – többek között a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriákban –, elnyerte a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Ezüst Oroszlánját és a Golden Globe legjobb rendezői díját is.

Robert Pattinson egyedi stílusa és látásmódja a filmben az 1664 párizsi gyökereivel, könnyed eleganciájával találkozik, és ahogyan a sörözés összehozza az embereket, úgy hívják ők is a világot egy párbeszédre, a jó ízlés értelmezésére. Corbet és Pattinson párosítása merész döntés: két erős, karakteres látásmód találkozik, amely a készítők szándéka szerint tükrözi azt a stílusosságot, kiszámíthatatlanságot és magabiztosságot, amit a márka is képvisel. Mindent összevetve a film egy igazán ötletes kísérlet arra, miként fordítható le a jó ízlés fogalma a kortárs vizuális kultúrára.

Határfeszegetés

„Izgalmas lehetőség és öröm számunkra, hogy a modern kreativitás két ikonja, Robert Pattinson és Brady Corbet erejét egyesíthetjük ebben a kampányban. Egyedi személyiségük és alkotói stílusuk most már együtt feszegeti a határokat” – mondta Nikola Maravic, az 1664 globális marketingigazgatója. Hozzátette: „Pattinson részvétele új energiát hoz az 1664 prémium életstílus világába, és játékos közös nevezőt kínál a jó ízlés megfogalmazására, miközben izgalmas, szokatlan módon szólítja meg a közönséget. Ez több, mint egy együttműködés – ez egy egyértelmű szándéknyilatkozat.”

A projekt első darabja 2026-ban debütál, további részletek a közeljövőben várhatók.