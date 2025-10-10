Itt a vége! Feloszlik a világhírű rockegyüttes

Az ír rockegyüttes, a Kodaline két évtizednyi közös munka után hivatalosan is bejelentette feloszlását – írja az Independent.

Az ír rockegyüttes, a Kodaline két évtizednyi közös munka után hivatalosan is bejelentette feloszlását.

Fotó: PEDRO FIUZA / NurPhoto

A banda azonban úgy döntött, hogy készül egy utolsó meglepetéssel rajongóinak, és a végső búcsú előtt elkészítik utolsó albumukat.

A Kodaline 2013-ban adta ki világhírűvé vált All I Want című slágerét, de hatalmas sikerként robbant be a Brothe és a High Hopes című számuk is.

„Tudjuk, hogy ez sokakat meglephet, és bennünk is kavarognak az érzelmek. Az, amit veletek megosztottunk, örökre megváltoztatta az életünket” – mondta a rockegyüttes.

2005-ben alakult a rockegyüttes

A banda – Steve Garrigan, Vincent May, Mark Prendergast és Jason Boland – 2005-ben alakult meg 21 Demands néven, majd 2012-ben vette fel a Kodaline nevet. Ugyanabban az évben basszusgitárosuk, Conor Linnane távozott, helyét Jason Boland vette át.