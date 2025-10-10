Itt a vége! Feloszlik a világhírű rockegyüttes

Hírlevél

Most érkezett a hír, feloszlik a világhírű rockegyüttes. Az ír banda, a Kodaline két évtizednyi pályafutás után döntött úgy, hogy feloszlik, de egy utolsó meglepetést még tartogatnak a rajongóknak.
Az ír rockegyüttes, a Kodaline két évtizednyi közös munka után hivatalosan is bejelentette feloszlását – írja az Independent

Fotó: PEDRO FIUZA / NurPhoto

A banda azonban úgy döntött, hogy készül egy utolsó meglepetéssel rajongóinak, és a végső búcsú előtt elkészítik utolsó albumukat. 

A Kodaline 2013-ban adta ki világhírűvé vált All I Want című slágerét, de hatalmas sikerként robbant be a Brothe és a High Hopes című számuk is. 

„Tudjuk, hogy ez sokakat meglephet, és bennünk is kavarognak az érzelmek. Az, amit veletek megosztottunk, örökre megváltoztatta az életünket” – mondta a rockegyüttes. 

2005-ben alakult a rockegyüttes

A banda – Steve Garrigan, Vincent May, Mark Prendergast és Jason Boland – 2005-ben alakult meg 21 Demands néven, majd 2012-ben vette fel a Kodaline nevet. Ugyanabban az évben basszusgitárosuk, Conor Linnane távozott, helyét Jason Boland vette át. 

 

