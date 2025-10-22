Brit romboló fogott el egy orosz hadihajót az Északi-tengeren

A HMS Duncan hadihajót a londoni Northwoodban székelő NATO Szövetséges Tengerészeti Parancsnokság aktiválta, hogy a hadművelet során a La Manche csatornán keresztül kövesse az orosz Vice Admiral Kulakov rombolót – írta a Sky News.

A Vice Admiral Kulakov orosz romboló (balra) Havanna kikötőjében 2013. augusztus 3-án

Fotó: ADALBERTO ROQUE / AFP

A lap azt írja,

ez az első alkalom, hogy egy királyi haditengerészeti hadihajót a szövetség közvetlen parancsnoksága alatt ilyen jellegű műveletre küldtek.

Rombolók az Északi-tengeren

A 45-ös típusú romboló fejlett érzékelőit és rendszereit használta a Kulakov elfogására az Északi-tengeren, és figyelemmel kísérte annak nyugati irányba tartó útját a csatornán keresztül a francia partoknál fekvő Ushant szigete felé. A művelethez egy Wildcat helikopter is csatlakozott, hogy légi támogatást nyújtson és megfigyelje az orosz hajót.

Al Carns, a fegyveres erőkért felelős miniszter azt mondta:

A Királyi Haditengerészet készen áll arra, hogy válaszoljon bármilyen orosz haditengerészeti tevékenységre

„Folyamatos megfigyelő műveleteket végeznek Nagy-Britannia és a felségvizeink védelme érdekében.”