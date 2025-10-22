Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet! Felkavaró részleteket árult el az egyik sérült

HMS Duncan

Brit romboló fogott el egy orosz hadihajót az Északi-tengeren

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy brit királyi haditengerészeti rombolót és helikoptert vetettek be egy NATO-műveletben, amelynek célja egy orosz hadihajó megfigyelése volt az Egyesült Királyság vizein. Ez az első alkalom, hogy egy királyi haditengerészet hadihajóját közvetlenül a szövetség parancsnoksága alatt bízták meg egy ilyen művelettel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
HMS DuncanKulakovhelikopternatoművelet

A HMS Duncan hadihajót a londoni Northwoodban székelő NATO Szövetséges Tengerészeti Parancsnokság aktiválta, hogy a hadművelet során a La Manche csatornán keresztül kövesse az orosz Vice Admiral Kulakov rombolót – írta a Sky News. 

NATO-akció az Északi-temgeren - orosz rombolót fogtak el
A Vice Admiral Kulakov orosz romboló (balra) Havanna kikötőjében 2013. augusztus 3-án
Fotó: ADALBERTO ROQUE / AFP

 A lap azt írja,

 ez az első alkalom, hogy egy királyi haditengerészeti hadihajót a szövetség közvetlen parancsnoksága alatt ilyen jellegű műveletre küldtek.

Rombolók az Északi-tengeren

A 45-ös típusú romboló fejlett érzékelőit és rendszereit használta a Kulakov elfogására az Északi-tengeren, és figyelemmel kísérte annak nyugati irányba tartó útját a csatornán keresztül a francia partoknál fekvő Ushant szigete felé. A  művelethez egy Wildcat helikopter is csatlakozott, hogy légi támogatást nyújtson és megfigyelje az orosz hajót. 

Al Carns, a fegyveres erőkért felelős miniszter azt mondta: 

A Királyi Haditengerészet készen áll arra, hogy válaszoljon bármilyen orosz haditengerészeti tevékenységre 

„Folyamatos megfigyelő műveleteket végeznek Nagy-Britannia és a felségvizeink védelme érdekében.”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!