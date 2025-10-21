Teljesen átépítik a Fehér Ház keleti szárnyát

Átépítésre kerül a washingtoni Fehér Ház keleti szárnyának egy része, amelyben a tervek szerint egy bálterem kap majd helyet. A bontásról készült képek bejárták a világsajtót. Trump elnök hétfőn kijelentette, hogy megkezdődött a Fehér Ház átépítése - írja a Guardian.

Bálterem épül a Fehér Házban. Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

Megkezdődött a bálterem építése a Fehér Házban

Megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az első elnök, aki végre elindíthatja ezt a nagyon is szükséges projektet. A bálterem építése magánfinanszírozás keretében valósul meg, nem kerül adófizetői pénzbe

– tette hozz Donald Trump. A beruházással egy 8300 négyzetméter alapterületű tér épül, amely akár 650 fő befogadására is alkalmas lesz. A projektet 250 millió dollárra becsülik.

Workers demolish the facade of the East Wing of the White House as part of U.S. President Donald Trump's plan to build a multimillion-dollar ballroom.



More #GettyNewsVideo 🎥 @alexwongcw 👉 https://t.co/YtXJwE5NJu pic.twitter.com/X4dKsNbUqf — Getty Images News (@GettyImagesNews) October 20, 2025

Jó vagyok az építőiparban. Gyorsak leszünk és időben fogunk végezni. Gyönyörű lesz, csúcsminőségű

- mondta az elnök. Az építkezés várhatóan Trump második ciklusának vége, 2029 januárja előtt befejeződik. A hónap elején az elnök vacsorát adott a Fehér Házban a báltermet finanszírozó adományozóknak. Elmondta a vendégeknek, hogy az új épület golyóálló üveggel lesz ellátva, illetve alkalmas lesz egy elnöki beiktatás megrendezésére. A vacsorán állítólag az Amazon, az Apple, a Meta, a Google, a Microsoft, a Palantir és a Lockheed Martin képviselői is részt vettek. Donald Trump korábban milliárdos vállalkozók társaságában jelentett be egy gigaberuházást.