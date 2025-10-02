Világháborús üzenetet küldött a Ryanair-vezér

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója kemény hangon bírálta az Európai Unió hozzáállását a reptereket érintő drónincidensekhez, és azt állította: az engedély nélkül, a polgári légiforgalmat veszélyeztető drónokat le kell lőni. A légitársaság vezetője a Politico-nak adott interjúban azt mondta, nem érti, miért nem alkalmaznak határozott fellépést, amikor repülőterek forgalmát akadályozzák ezek az eszközök.

O’Leary felidézte, hogy járataikat három héttel ezelőtt lengyel repterek lezárása zavarta meg, legutóbb pedig dán reptereken is hasonló helyzet alakult ki. „Ez zavaró, és lépéseket követelünk” — fogalmazott. Hozzátette: ha egy orosz katonai repülőgép átrepüli a NATO-légtér határait, az komoly következményekkel jár; szerinte a drónok esetében is hasonló határozottság indokolt.

Bár az unió koppenhágai informális csúcstalálkozóján napirenden volt a „drónfal” ötlete — egy olyan integrált rendszer, amely észlelésre, elfogásra és szükség esetén semlegesítésre képes — O’Leary erősen kételkedett az elképzelés hatékonyságában. „Nem hiszem, hogy egy drónfalnak bármilyen hatása lenne. Azt hiszi bárki, hogy az oroszok nem tudnak elindítani egy drónt Lengyelország területéről?” — mondta.

A témát egyébként az „Eastern Flank Watch” kezdeményezés is érinti: a védelmi program célja, hogy a keleti határ menti fenyegetésekre közös választ adjon az unió. A biztonsági viták folytatódnak: kérdés, milyen technológiai és jogi eszközökkel lehet egyszerre biztosítani a polgári légi közlekedés folytonosságát és az állampolgárok biztonságát - írta meg a Politico.