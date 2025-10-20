Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére

Friss

Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter olyat tett élő adásban, amit senki sem hitt el

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az énekesnő neve eddig is egyet jelentett a merész dalszövegekkel, de ezúttal túllépett minden határon. Még Sabrina Carpenter rajongói is megdöbbentek, amikor élő adásban kimondta a tiltott szót a Saturday Night Live színpadán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sabrina Carpenterkáromkodásélő adás

Sabrina Carpenter szombat este a Saturday Night Live műsorában cenzúrázatlan előadásával kavart hatalmas vihart. A 25 éves popdíva nemcsak vendégként, hanem műsorvezetőként is szerepelt a legendás show-ban – ám az este nem csak a zenéről szólt.

American singer, songwriter, and actress Sabrina Carpenter wearing Valentino arrives at the 2025 MTV Video Music Awards held at UBS Arena in Elmont, Nassau County, New York, United States. (Photo by Jorge Estrellado/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sabrina Carpenter botrányt kavart élő tévés előadásával az SNL-ben
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sabrina Carpenter élő adásban káromkodott az SNL színpadán

A botrányt a Nobody’s Son című dal előadása váltotta ki, amelyben az énekesnő kétszer is tisztán kimondta az „f-betűs” káromkodást: „He sure f**** me up.”* A jelenet természetesen élőben ment le, és azonnal elárasztották az internetet a döbbent hozzászólások - számol be a Daily Star.

Egy néző így reagált az X-en: „Várjunk csak, Sabrina Carpenter tényleg kimondta a f***-ot élőben? Jenny Slate-et ezért rúgták ki annó!” Mások azon csodálkoztak, hogy a műsor miért nem sípolta ki a szókimondó szöveget. „Lehet, hogy éjfél után már mindent szabad?” – írta valaki ironikusan.

Az énekesnő első produkciója, a Manchild című dal viszont minden botránytól mentes volt, és a közönség lelkesen fogadta. Ez a szám Sabrina legújabb lemezének, a Man’s Best Friendnek a vezető kislemeze, amely a megjelenése óta a Billboard-listák élére tört.

Ez volt Sabrina Carpenter első alkalma, hogy házigazdaként is fellépjen az SNL-ben. Korábban háromszor járt már a műsorban, legelőször 2024 májusában, amikor Jake Gyllenhaal volt a házigazda. Akkor az Espresso és a Feather című dalokkal robbantotta fel a színpadot.

Azóta karrierje szinte megállíthatatlan: olyan sikerdalokkal, mint a Good Graces és a Please Please Please, meghódította a toplistákat. Utóbbit 2025-ben az Év dala kategóriában Grammy-díjra is jelölték. Bár a díjat Kendrick Lamar vitte el, Sabrina így sem maradt üres kézzel – elnyerte a Legjobb pop vokális album díját Short n’ Sweet című lemezéért.

A sztár nem feledkezik meg színészi gyökereiről sem: még a Girl Meets World sorozatban vált ismertté Maya Hart szerepében. Mostanra viszont bebizonyította, hogy a Disney-gyerekszínészből igazi popikon lett – aki nem fél túllépni a határokat, akár élő adásban sem.

Látványos villantások az MTV-gálán: mutatjuk a győzteseket! Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!