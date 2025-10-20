Sabrina Carpenter olyat tett élő adásban, amit senki sem hitt el

Sabrina Carpenter szombat este a Saturday Night Live műsorában cenzúrázatlan előadásával kavart hatalmas vihart. A 25 éves popdíva nemcsak vendégként, hanem műsorvezetőként is szerepelt a legendás show-ban – ám az este nem csak a zenéről szólt.

Sabrina Carpenter botrányt kavart élő tévés előadásával az SNL-ben

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sabrina Carpenter élő adásban káromkodott az SNL színpadán

A botrányt a Nobody’s Son című dal előadása váltotta ki, amelyben az énekesnő kétszer is tisztán kimondta az „f-betűs” káromkodást: „He sure f**** me up.”* A jelenet természetesen élőben ment le, és azonnal elárasztották az internetet a döbbent hozzászólások - számol be a Daily Star.

Egy néző így reagált az X-en: „Várjunk csak, Sabrina Carpenter tényleg kimondta a f***-ot élőben? Jenny Slate-et ezért rúgták ki annó!” Mások azon csodálkoztak, hogy a műsor miért nem sípolta ki a szókimondó szöveget. „Lehet, hogy éjfél után már mindent szabad?” – írta valaki ironikusan.

Az énekesnő első produkciója, a Manchild című dal viszont minden botránytól mentes volt, és a közönség lelkesen fogadta. Ez a szám Sabrina legújabb lemezének, a Man’s Best Friendnek a vezető kislemeze, amely a megjelenése óta a Billboard-listák élére tört.

Ez volt Sabrina Carpenter első alkalma, hogy házigazdaként is fellépjen az SNL-ben. Korábban háromszor járt már a műsorban, legelőször 2024 májusában, amikor Jake Gyllenhaal volt a házigazda. Akkor az Espresso és a Feather című dalokkal robbantotta fel a színpadot.

Azóta karrierje szinte megállíthatatlan: olyan sikerdalokkal, mint a Good Graces és a Please Please Please, meghódította a toplistákat. Utóbbit 2025-ben az Év dala kategóriában Grammy-díjra is jelölték. Bár a díjat Kendrick Lamar vitte el, Sabrina így sem maradt üres kézzel – elnyerte a Legjobb pop vokális album díját Short n’ Sweet című lemezéért.

A sztár nem feledkezik meg színészi gyökereiről sem: még a Girl Meets World sorozatban vált ismertté Maya Hart szerepében. Mostanra viszont bebizonyította, hogy a Disney-gyerekszínészből igazi popikon lett – aki nem fél túllépni a határokat, akár élő adásban sem.

