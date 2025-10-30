Sabrina Carpenter egyetlen testrésze miatt robbant ki botrány

A botrány egy X-bejegyzéssel kezdődött. Senki nem gondolta, hogy Sabrina Carpenter bokái ennyire érdeklik az embereket.

Sabrina Carpenter

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sabrina Carpenter védelmezői is megjelentek

Az énekesnő a Saturday Night Live színpadán áll, rózsaszín fehérneműben és sárga pólóban. A fotó alá ezt írták: „Képzeld el, hogy ennyire tökéletes vagy.” A poszt több mint 60 millió megtekintést gyűjtött, és hamar óriási vitát váltott ki, mert egyesek szerint Carpenter lábai „aránytalanul vastagok”, mások pedig szerint „nincs is bokája”. A megalázó kommentek mellett sokan az énekesnő védelmére keltek.

Az őrület határán van, hogy valaki egy tökéletes nőt a bokája miatt kritizáljon

– írta egy rajongó.

Az emberek elfelejtik, hogy 152 centi magas, és teljesen normális testalkata van

– tette hozzá egy másik kommentelő.

Kritikák ide vagy oda, Sabrina Carpenter alakjával semmi probléma nincs.