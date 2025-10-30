Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj! Riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

Botrány

„Hogy tehették ezt veled?” – reagált a szövetség a magyar olimpikon meghurcolására

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter egyetlen testrésze miatt robbant ki botrány

Az amerikai énekesnő egy apró részlet miatt vált a közösségi média célpontjává. Sabrina Carpenter bokáiról vitatkoznak a rajongók és a kritikusok.
A botrány egy X-bejegyzéssel kezdődött. Senki nem gondolta, hogy Sabrina Carpenter bokái ennyire érdeklik az embereket. 

American singer, songwriter, and actress Sabrina Carpenter wearing Valentino arrives at the 2025 MTV Video Music Awards held at UBS Arena in Elmont, Nassau County, New York, United States. (Photo by Jorge Estrellado/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sabrina Carpenter
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sabrina Carpenter védelmezői is megjelentek

Az énekesnő a Saturday Night Live színpadán áll, rózsaszín fehérneműben és sárga pólóban. A fotó alá ezt írták: „Képzeld el, hogy ennyire tökéletes vagy.” A poszt több mint 60 millió megtekintést gyűjtött, és hamar óriási vitát váltott ki, mert egyesek szerint Carpenter lábai „aránytalanul vastagok”, mások pedig szerint „nincs is bokája”. A megalázó kommentek mellett sokan az énekesnő védelmére keltek. 

Az őrület határán van, hogy valaki egy tökéletes nőt a bokája miatt kritizáljon

– írta egy rajongó.

Az emberek elfelejtik, hogy 152 centi magas, és teljesen normális testalkata van

 – tette hozzá egy másik kommentelő. 

Kritikák ide vagy oda, Sabrina Carpenter alakjával semmi probléma nincs.

Sabrina Carpenter, amerikai énekes, dalszerző, színésznő
Galéria: A gyönyörű Sabrina Carpenter
A gyönyörű Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter a színpadon káromkodott

Az énekesnőt nem kerülik el a botrányok. Még rajongói is megdöbbentek, amikor élő adásban kimondta a tiltott szót a Saturday Night Live színpadán. A 25 éves popdíva nemcsak vendégként, hanem műsorvezetőként is szerepelt a legendás show-ban, ám az este nem csak a zenéről szólt.

Provokatív borító és fotósorozat

Sabrina Carpenter augusztus végén megjelenő új albuma, a Man’s Best Friend komoly viták tárgya lett. Az énekesnő provokatív borítója és a hozzá kapcsolódó Rolling Stone-fotósorozat megosztotta a közönséget, miközben Sabrina Carpenter láthatóan nem foglalkozik a kritikákkal.


 

