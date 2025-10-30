Sabrina Carpenter egyetlen testrésze miatt robbant ki botrány

A botrány egy X-bejegyzéssel kezdődött. Senki nem gondolta, hogy Sabrina Carpenter bokái ennyire érdeklik az embereket.
Sabrina Carpenter védelmezői is megjelentek
Az énekesnő a Saturday Night Live színpadán áll, rózsaszín fehérneműben és sárga pólóban. A fotó alá ezt írták: „Képzeld el, hogy ennyire tökéletes vagy.” A poszt több mint 60 millió megtekintést gyűjtött, és hamar óriási vitát váltott ki, mert egyesek szerint Carpenter lábai „aránytalanul vastagok”, mások pedig szerint „nincs is bokája”. A megalázó kommentek mellett sokan az énekesnő védelmére keltek.
Az őrület határán van, hogy valaki egy tökéletes nőt a bokája miatt kritizáljon
– írta egy rajongó.
Az emberek elfelejtik, hogy 152 centi magas, és teljesen normális testalkata van
– tette hozzá egy másik kommentelő.
Kritikák ide vagy oda, Sabrina Carpenter alakjával semmi probléma nincs.
Sabrina Carpenter a színpadon káromkodott
Az énekesnőt nem kerülik el a botrányok. Még rajongói is megdöbbentek, amikor élő adásban kimondta a tiltott szót a Saturday Night Live színpadán. A 25 éves popdíva nemcsak vendégként, hanem műsorvezetőként is szerepelt a legendás show-ban, ám az este nem csak a zenéről szólt.
Provokatív borító és fotósorozat
Sabrina Carpenter augusztus végén megjelenő új albuma, a Man’s Best Friend komoly viták tárgya lett. Az énekesnő provokatív borítója és a hozzá kapcsolódó Rolling Stone-fotósorozat megosztotta a közönséget, miközben Sabrina Carpenter láthatóan nem foglalkozik a kritikákkal.