Horror a 2 millió dolláros San Fransicó-i házban: négytagú család tagjait találták holtan

A San Franciscó-i rendőrség emberei a város egyik teheős negyedben végeztek ellenőrzést, amikor felfedezték a holttesteket – írja a New York Post. A San Franciscó-i tragédia áldozatairól a szomszédok azt mondták, hogy családtagok voltak, a szülők és két kislány, akik közül az egyik 12–13 éves lehetett.

A San Franciscó-i tragédia a belvárostól 7 mérföldre történt

Fotó: Unsplash

A szomszédokat meglepte a San Franciscó-i tragédia

A család visszahúzódó életet élt, de szeretett a környéken lakni, nagyjából hét mérföldre San Francisco belvárosától.

Nem hallottunk semmit. Egyetlen zaj sem volt, talán ez a legijesztőbb az egészben. Teljesen normális családnak tűntek, rendes napi rutinnal. Soha semmi különös nem történt náluk – nyilatkozta az egyik szomszéd, Belinda Hanart.

A szomszéd elmondása szerint teljesen átlagos családról volt szó, ezért furcsa, ami történt.

Gyakran hallottuk őket a kertben, a gyerekeket, ahogy a kutyával játszanak, vagy amikor nyári estéken grilleztek. Ugyanúgy éltek, mint mi. Most teljes sokkban vagyunk – tette hozzá a szomszéd.

A hatóságok szerint az eset elszigetelt, a lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély.

Még nem erősíthetünk meg semmit, de lehetséges, hogy az esetben gyanúsított is van – mondta Robert Rueca rendőrségi szóvivő.

A gyilkossági osztály átvette a nyomozást, miközben orvosszakértő vizsgálja a halál okát. Részleteket egyelőre nem közöltek, a hatóság nem hozta nyilvánosságra az áldozatok nevét és életkorát sem.

A tragédia helyszíne, a háromszobás, egy fürdőszobás családi ház 1924-ben épült, és 2014-ben 1,35 millió dollárért kelt el. Ma az ingatlanpiaci adatok szerint 2,1 millió dollárt (kb. 700 millió forintot) érhet.

A rendőrtiszt szerint az ilyen súlyos bűncselekmény „rendkívül ritka” az egyik legbiztonságosabbnak tartott városrészben.

