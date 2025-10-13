Hírlevél

Rendkívüli

Vége a háborúnak!

rák

Egy apró mag, amelyet sokan a rák ellenszerének tartanak

7 perce
Olvasási idő: 4 perc
Sokan keresnek természetes megoldásokat a betegségek megelőzésére és kezelésére. A sárgabarackmagok azonban hiába tűnnek ártalmatlannak, fogyasztásuk komoly kockázatokat hordozhat, különösen, ha valaki rákellenes szerként próbálja alkalmazni őket. Bár sokan hiszik, hogy az amigdalin nevű összetevő daganatellenes hatású, a kutatások ezt nem igazolták – sőt, a vegyület a szervezetben mérgező ciániddá alakulhat.
rákbarackmagellenszer

A sárgabarackmagokat évek óta „természetes rákellenes csodaszerként” reklámozzák, azonban nincs tudományos bizonyíték arra, hogy valóban hatásosak lennének. A magban található amigdalin nevű vegyület a szervezetben ciániddá alakul – ez egy rendkívül mérgező anyag, amely súlyos egészségkárosodást, sőt halált is okozhat.

sárgabarackmag
A sárgabarackmagok természetesnek tűnnek, de fogyasztásuk veszélyes lehet
Fotó: Unsplash

Sárgabarackmagok és rák: mit mond a tudomány?

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) figyelmeztet: már három kis sárgabarackmag fogyasztása is elérheti a biztonságos ciánid-beviteli határt felnőttek esetében, gyerekeknél pedig már fél mag is veszélyes lehet - számol be a Blic.

A sárgabarackmagban található amigdalint egyes alternatív gyógyászati irányzatok B17-vitaminnak nevezik, és azt állítják, hogy segíti a rákos sejtek pusztulását. A tudományos közösség azonban leszögezte: a „B17-vitamin” nem létezik, és az amigdalin rákellenes hatása nem bizonyított.

A kutatások szerint az amigdalin nem képes célzottan elpusztítani a daganatos sejteket, viszont a szervezetben ciánid keletkezik, ami az egészséges sejtekre is halálos.

A sárgabarackmag fehérjéket, rostot és olajat tartalmaz, utóbbi gazdag E-vitaminban és esszenciális zsírsavakban. Ezek az összetevők valóban hasznosak a szervezet számára, de nem indokolják a mag fogyasztását. Az olaj – külsőleg alkalmazva – kozmetikai célokra is használható, mivel hidratálja a bőrt, ám belsőleg fogyasztva a magbél veszélyes lehet a ciánid miatt.

Ha valaki rákmegelőző étrend-kiegészítőt keres, mindig konzultáljon orvossal vagy onkológussal.

