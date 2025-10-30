Sokk a Vatikánban! XIV. Leó pápa szentté avatta az egykori sátánista papot

A sátánista pap története valóságos spirituális fordulat: Bartolo Longo egykor démonidézésekkel, szeánszokkal és okkult praktikákkal foglalkozott. A fiatal ügyvéd a 19. századi Itáliában elhagyta a hitét, és a halottakkal próbált kapcsolatba lépni. Állítása szerint még a Sátánnak is felajánlotta a lelkét – írja a DailyMail.

A Vatikánban szentté avatott sátánista pap, Bartolo Longo — a férfi, aki a sötétségből a hit fényébe emelkedett.Fotó: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS

Ám egy nap meghallotta elhunyt édesapja hangját: „Térj vissza Istenhez!” — ez a pillanat mindent megváltoztatott. Longo barátja, Vincenzo Pepe professzor segített neki visszatalálni a katolikus hithez. Vezeklésül a férfi évekig szolgált a szegények és betegek között, és megalapította a pompeii Rózsafüzér Szűzanya-szentélyt, valamint több árvaházat és jótékonysági intézményt.

A sátánista pap megtérése és szentté avatása

A megtérés után Bartolo Longo nyíltan fellépett a spiritualizmus és az okkultizmus ellen: „A spiritizmus hazugság és megtévesztés!” — hirdette.

Élete végéig a hit és a szolgálat útját járta. 1926-ban hunyt el, de halála után sem feledték: 2025-ben, XIV. Leó pápa több mint 700 000 hívő előtt szentté avatta őt a Vatikánban. A szertartáson hat másik szentet is kanonizáltak, köztük három apácát és egy vértanú püspököt.

Longo így a katolikus egyház egyik legmegdöbbentőbb alakja lett — a férfi, aki a Sátán papjából az Isten szolgája lett.

A szentté avatás folyamata

A szentté avatás (kanonizáció) a katolikus egyház egyik legszigorúbb eljárása.

Először a jelöltet Isten szolgájának nyilvánítják, majd tiszteletreméltóvá válik, ha életét hősies erény jellemezte. A boldoggá avatás már egy elismert csodát követel — a szentté avatáshoz pedig két, tudományosan is igazolt csoda szükséges.

Bartolo Longo esetében a Vatikán a megtérése, élete végig tartó szolgálata és az általa elért hitbeli hatás miatt ítélte méltónak a legmagasabb elismerésre.

A sátánista pap, aki Isten hősévé vált

Bartolo Longo története ma is inspiráció: egy embert, aki a démonokat szolgálta, végül a hit gyógyított meg. Az egykori sátánista pap élete arra emlékeztet, hogy még a legmélyebb sötétségből is van visszaút.