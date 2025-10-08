Tragikus hirtelenséggel hunyt el a sztárséf

Elhunyt Justin Woodward, az egyik legelismertebb amerikai séf, aki modern fine dining ételeivel vált világszerte ismertté. A 43 éves szakács San Diegóban halt meg májelégtelenségben, mindössze egy héttel azelőtt, hogy megkaphatta volna a tervezett májátültetést – számol be a Daily Mail.

Justin Woodward séf ételeivel és tanítványaival írta be magát a gasztronómia történetébe

Fotó: x/TifaniesweTs

Séf, aki új fejezetet nyitott az amerikai gasztronómiában

A Bostonban született séf több mint másfél évtizeden át formálta az oregoni éttermek arculatát. A Castagna és az Ok Omens konyháin dolgozva új gasztronómiai irányt mutatott, kreatív és gyakran meghökkentő 20 fogásos menüivel. Az amerikai fine dining egyik úttörőjeként több James Beard-díjra is jelölték, köztük a „Best Chef Northwest” kategóriában.

Woodward számára a főzés nemcsak szakma, hanem szeretetnyelv is volt. Családja szerint ételeivel fejezte ki ragaszkodását, és gyakran lepte meg barátait azzal, hogy személyesen vitte el nekik kedvenc fogásaikat.

Bár élete tele volt sikerekkel, Justin Woodward komoly belső harcot vívott az alkoholizmussal. Testvére, Rachel Ruiz elmondta, hogy bátyja három hete volt józan, amikor végzetes belső vérzés érte.