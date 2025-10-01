Lélegzetelállítóan nézett ki a menyasszonyi ruhájában Selena Gomez – képek

A szeptember 30-án megosztott új fotókon Petra Collins fotográfus örökítette meg Gomez és Benny Blanco boldog pillanatait Santa Barbarában. Az első két Ralph Lauren ruha után egy igazi vintage csoda következett: a titkos harmadik esküvői ruha - írja a MarieClaire.

Selena Gomez a titkos harmadik esküvői ruhájában, amelyet Ralph Lauren készített a nagy napra. Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Ralph Lauren által készített tea-hosszúságú darab halter nyakkivágással, szív alakú dekoltázzsal és pörgős szoknyával készült. A ruha minden részlete arra volt megalkotva, hogy Selena Gomez mezítláb, felszabadultan táncoljon az éjszakába.

Selena Gomez milliós ékszerei tették teljessé a menyasszonyi szettet

A menyasszonyi szett kiegészült egy 225.000 dolláros (kb. 83 millió forintos) eljegyzési gyűrűvel és a Tiffany & Co. gyémánt fülbevalóival. A 12 karátos, platinába foglalt gyémántok csak tovább erősítették a titkos harmadik esküvői ruha ragyogását. Gomez kezein további ikonikus darabok is helyet kaptak: a Bird on a Rock gyűrű 8.500 dollárért (kb. 3,1 millió forintért) és a Sixteen Stone gyűrű 15.800 dollárért (kb. 5,8 millió forintért).

Mi is az a tea-hosszúság?

A „tea-length” (magyarul tea-hosszúságú ruha) egy klasszikus szabásmegnevezés.

Hossza: a szoknya általában a boka és a térd közepe között ér véget, leggyakrabban a vádli közepéig.

Nem olyan rövid, mint egy koktélruha (térd fölé ér), de nem is olyan hosszú, mint egy földig érő estélyi vagy menyasszonyi ruha.

Elegáns, vintage hatású szabás, amelyet eredetileg délutáni teadélutánokra viseltek a 20. század közepén, innen ered a neve.

Szóval Selena Gomez titkos harmadik esküvői ruhája kb. vádli középig érhetett, ami kényelmes volt a táncoláshoz és a mezítlábas bulizáshoz.

