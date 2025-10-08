Óriási botrány Selena Gomez esküvőjén, megtörték a csendet

Selena Gomez vesedonora, Francia Raisa hosszú idő után először reagált a kettejük kapcsolatáról szóló híresztelésekre. A 37 éves színésznő egy interjúban barátságukról beszélt – számol be a Daily Mail.

Francia Raisa most először szólalt meg Selena Gomez esküvője után

Fotó: JC OLIVERA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Selena Gomez és Francia Raisa újra a figyelem középpontjában

Raisa az interjúban Gomez közelgő esküvőjére is utalt, amelyen állítólag nem vett részt. Helyette olyan sztárok kaptak meghívást, mint Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short, Ed Sheeran vagy a Hilton nővérek. A színésznő azonban hangsúlyozta: nincs benne harag.

Tudom, hogy férjhez megy, és nagyon örülök neki. Hálás vagyok, hogy segíthettem neki

– mondta Raisa, aki 2017-ben életmentő vesét adományozott az akkor lupusban szenvedő énekesnőnek.

A két híresség kapcsolata az elmúlt években hullámzó volt. 2022-ben kisebb konfliktus robbant ki köztük, miután Gomez egy interjúban azt mondta, Taylor Swift az egyetlen barátja az iparban. Francia Raisa akkor csupán annyit kommentelt: „Érdekes.”

Azóta azonban kibékültek. Gomez az Apple TV+ Dear… című sorozatában kijelentette, hogy örökké hálás Raisának, amiért megmentette az életét. A színésznő pedig hozzátette: „Senki sem kényszerített semmire, a szívemből jött.”

Francia Raisa szerint kapcsolatuk ma már nyugodt és kiegyensúlyozott. Bár előfordul, hogy hónapokig nem beszélnek, amikor újra találkoznak, „olyan, mintha egy nap sem telt volna el”.

A színésznő az esküvő idején sem tűnt letörtnek: az Instagramon táncolós videót osztott meg, ezzel is bizonyítva, hogy békében van önmagával és a múlttal.