Ezekkel a praktikákkal biztosan nem sérül le kocogás közben

A megfelelő hidratálás kulcsfontosságú a sérülések megelőzésében. A kiszáradás besűríti a vért, lassítja a tápanyagok szállítását az izmokhoz, és ezzel növeli a sérülések kockázatát. Érdemes naponta testsúlykilogrammonként 30–35 milliliter vizet fogyasztani, meleg időben pedig ennél is többet – írja a DailyMail.

A legtöbb kezdő futó emiatt szenved sérülést

Egy kis odafigyeléssel megelőzhetők a sérülések

Az elektrolitok – például a nátrium, a kálium és a magnézium – pótlása szintén elengedhetetlen, mert ezek az ásványi anyagok segítenek megelőzni az izomgörcsöket és fenntartani az izmok megfelelő működését.

Az izomregeneráció szempontjából a minőségi alvás az egyik leghatásosabb „gyógyító eszköz”. Ha valaki rendszeresen keveset alszik, az lassíthatja az izmok regenerálódását, növelheti a kortizolszintet, ronthatja a koordinációt és ezzel fokozhatja a sérülésveszélyt.

Az ideális regeneráció érdekében érdemes minden éjjel 7–9 óra pihentető alvást biztosítani, lefekvés előtt pedig időt szánni a lelassulásra, relaxálásra. Az alvást nem luxusnak, hanem az edzésterv szerves részének kell tekinteni.

Mivel egy átlagos futó évente több mint 480 kilométert teljesít, a sport nemcsak a sebességről és az állóképességről szól. A valódi kihívás az, hogy valaki elég erős és egészséges maradjon ahhoz, hogy másnap is gond nélkül futhasson. A sérülések megelőzése pedig mára a futás ugyanolyan fontos része lett, mint maga a táv.