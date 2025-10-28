Csak 15 perc naponta, és elkerülheti a szívbetegségeket

A testmozgás elengedhetetlen az egészséges élethez – de nem mindegy, mennyit mozgunk, és az sem, hogyan. Egy friss kutatás szerint egy hosszabb, megszakítás nélküli séta naponta sokkal hatékonyabban védi a szívet, mint több rövid sétaszakasz, különösen azoknál, akik keveset mozognak – számol be a BBC. Már 15 perc folyamatos séta (körülbelül 1 500 lépés) érezhetően javítja a szív állapotát és csökkenti a betegségek kockázatát.

A hosszabb séta egészségesebbé tesz - Fotó: Unsplash

A séta hosszúsága fontosabb, mint a lépésszám

Sokan a napi 10 ezer lépést tartják az egészség aranyszabályának, ez a cél azonban sokkal inkább mítosz, mint tudományosan megalapozott ajánlás. Talán kevesen tudják, de a japán Yamasa cég 1964-es reklámkampányából származik az információ: ekkor dobták ugyanis piacra az első hordozható lépésszámlálót.

A kutatók szerint azonban nem a lépések száma a döntő, hanem a séta mintázata. A hosszabb, folyamatos mozgás sokkal jobban megdolgoztatja a szívet, mint ugyanannyi lépés több rövid részletben.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy még a kevésbé aktív emberek is jelentős előnyöket tapasztalhatnak, ha beiktatnak napi 10–15 perces sétákat. Azoknál, akik ilyen módon mozogtak, jóval alacsonyabb volt a szívbetegségek és a halálozás kockázata.

Mozgás minden életkorban

A szakértők emlékeztetnek: heti 150 perc közepes intenzitású mozgás – például élénk séta – az ajánlott minimum, de a mozgás bármilyen formája hasznos. Az idősebb felnőtteknek különösen fontos, hogy minden nap megmozduljanak, akár egy rövid házimunkával vagy könnyű sétával.

Hogyan maradjunk biztonságban séta közben?