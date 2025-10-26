Csökkenti a stresszt, javítja a közérzetet és erősíti az immunrendszert – Mi az?

A kutatások szerint a szervezetben már 20 perc séta is kimutatható változásokat idéz elő – csökken a vérnyomás, mérséklődnek a stresszhormonok, és javul a szív működése. Ez azt jelenti, hogy akár egy ebédszünetben tett rövid sétával is sokat tehet egészségéért - tájékoztat a BBC.

Séta stressz ellen – a természetben töltött percek megváltoztatják a testét és a lelkét (illusztráció)

Fotó: Pexels

A séta hatása a testre és a hormonrendszerre

A természet látványa, illata és hangjai – például a levelek susogása vagy a madárcsicsergés – azonnali fiziológiai megnyugvást váltanak ki.

A zöld környezetben töltött idő hatására:

csökken a vérnyomás ,

lassul a szívverés ,

és mérséklődik a kortizol- és adrenalin-szint, amelyek a stresszért felelősek.

Egy brit kutatás közel 20 000 résztvevő bevonásával kimutatta, hogy akik hetente legalább 120 percet töltenek zöld környezetben, lényegesen jobb egészségi állapotról és magasabb életminőségről számolnak be.

Miért érdemes rendszeresen sétálni?

A séta nemcsak a lelket nyugtatja meg, hanem a szervezet védekezőrendszerét is aktiválja.

A friss levegőn eltöltött idő növeli a természetes „ölősejtek” számát a vérben, amelyek segítenek a vírusok és fertőzések leküzdésében.

Emellett a természetes illatok – például a fenyő vagy a talaj illata – bizonyítottan nyugtató hatásúak, és javítják az agy stresszkezelő képességét.

A tudósok szerint még azok is profitálhatnak ezekből a hatásokból, akik nem tudnak rendszeresen a szabadba menni:

növényekkel díszített környezet, illóolajok, vagy akár természetfotók nézegetése is csökkenti a stresszt és javítja a hangulatot.

A séta mint természetes gyógymód

már 20 perc a szabadban is javítja a vérkeringést

rendszeres gyakorlása erősíti az immunrendszert ,

segíti az emésztést és az alvást

csökkenti a szorongást

A szakértők szerint a legjobb, ha a napi rutinba beépíti a sétát – akár reggeli friss levegőztetésként, akár délutáni pihenésként. A természet közelsége a testet és a lelket egyaránt kiegyensúlyozza.