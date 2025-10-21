Sikítások Londonban – új trend hódít

A sikítás lett a legújabb stresszoldó trend Londonban — egyre több ember gyűlik össze, hogy közösen engedjék ki magukból a feszültséget. A különös tömegrendezvény akkor vette kezdetét, mikor Mona Sharif, egy korábban vállalati jogászként dolgozó nő, több mint 200 embert szervezett össze a Parliament Hillen, hogy részt vegyenek egy zajos eseményen. Az egyre inkább terjedő, de határozottan felszabadító eseményeken a résztvevők torkaszakadtából üvöltenek, és sokan arról számolnak be, hogy utána megkönnyebbültek, mintha lekerült volna róluk a hét minden terhe – írja a DailyMail.

Több százan vettek részt a londoni sikítás-terápián — a hangos felszabadulás új wellness-trenddé vált. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A sikítás mint terápia — feszültséglevezetés a modern korban

A hatalmas érdeklődés után Sharif második alkalmat is szervezett a Parliament Hillen, ahol több mint 200 ember vett részt. A közösségi médiában terjedő videókon látszik, ahogy a tömeg háromtól visszaszámol, majd egyszerre engedi szabadjára a felgyülemlett érzelmeket.

Sokan jobb, mint a terápia élményként írják le, mások szerint olyan, mint egy koncert, csak éppen nincs főfellépő.

A sikítás nemcsak fizikai, hanem lelki megkönnyebbülést is hoz — a résztvevők szerint segít újra „földet érni”, letenni a hét feszültségeit.

A szakértők szerint ez a módszer a hetvenes években kifejlesztett úgynevezett primal therapy vagy „ős-terápia” modern változata, amelyet Arthur Janov pszichológus dolgozott ki. A módszer lényege, hogy a hangos sikítás felszabadítja a testben elfojtott érzelmi feszültséget, és segíthet a lelki traumák feldolgozásában.

