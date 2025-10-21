Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Sport

Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

sikítás

Sikítások Londonban – új trend hódít

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A stressz levezetésének új, meghökkentő formája hódít az Egyesült Királyságban. A sikítás egy sajátos közösségi eseménnyé vált Londonban. Alkalmanként több száz ember gyűlik össze, hogy egyszerre üvöltsön és szabaduljon meg a feszültségtől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sikításLondontrend

A sikítás lett a legújabb stresszoldó trend Londonban — egyre több ember gyűlik össze, hogy közösen engedjék ki magukból a feszültséget. A különös tömegrendezvény akkor vette kezdetét, mikor Mona Sharif, egy korábban vállalati jogászként dolgozó nő, több mint 200 embert szervezett össze a Parliament Hillen, hogy részt vegyenek egy zajos eseményen. Az egyre inkább terjedő, de határozottan felszabadító eseményeken a résztvevők torkaszakadtából üvöltenek, és sokan arról számolnak be, hogy utána megkönnyebbültek, mintha lekerült volna róluk a hét minden terhe – írja a DailyMail.

Több százan vettek részt a londoni sikítás-terápián — a hangos felszabadulás új wellness-trenddé vált
Több százan vettek részt a londoni sikítás-terápián — a hangos felszabadulás új wellness-trenddé vált. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A sikítás mint terápia — feszültséglevezetés a modern korban

A hatalmas érdeklődés után Sharif második alkalmat is szervezett a Parliament Hillen, ahol több mint 200 ember vett részt. A közösségi médiában terjedő videókon látszik, ahogy a tömeg háromtól visszaszámol, majd egyszerre engedi szabadjára a felgyülemlett érzelmeket.

Sokan jobb, mint a terápia élményként írják le, mások szerint olyan, mint egy koncert, csak éppen nincs főfellépő. 

A sikítás nemcsak fizikai, hanem lelki megkönnyebbülést is hoz — a résztvevők szerint segít újra „földet érni”, letenni a hét feszültségeit.

A szakértők szerint ez a módszer a hetvenes években kifejlesztett úgynevezett primal therapy vagy „ős-terápia” modern változata, amelyet Arthur Janov pszichológus dolgozott ki. A módszer lényege, hogy a hangos sikítás felszabadítja a testben elfojtott érzelmi feszültséget, és segíthet a lelki traumák feldolgozásában.

Még 5 másik mód a stressz levezetésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!