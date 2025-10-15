Hírlevél

Rendkívüli!

Az oroszok keményen odaléptek – komoly vádakkal illették a felfuvalkodott Nyugatot

Jövő hónapban szabadulhat a sírrabló, aki halott kislányokat babákká változtatott

Akár már a jövő hónapban elhagyhatja az elmegyógyintézetet Anatolij Moszkin, aki 29 kislány holttestét lopta el, és mumifikált babákká alakította őket. A pszichiáterek szerint „ártalmatlannak” minősíthető, így az orosz sírrabló családtagjai gondozásába kerülhet.
Az 59 éves sírrablót 2011-ben tartóztatták le, amikor otthonában sorra találták meg a felöltöztetett gyermekmaradványokat.

sírrabló
A sírrabló 29 mumifikált kislány holttestével élt együtt
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A beteg Anatolij Moszkin 29 kislány holttestét lopta el és mummifikált babákká alakította őket, majd éveken át élt együtt a maradványokkal. 

A holttesteket polcokon és kanapékon helyezte el. Az amúgy történész férfi minden évben megünnepelte „babái” születésnapját, a saját hálószobájában – bizarr rituálék keretében – írja a Daily Mail. Az orosz hatóságok szerint 44 sírt biztosan meggyalázott, de a valódi szám akár 150 is lehet. Az áldozatok 3 és 12 év közötti lányok voltak. A bűnelkövető soha nem kért bocsánatot a családoktól.

Megakadályoznák a sírrabló szabadulását

A hátborzongató ügy most újra reflektorfénybe került, miután a pszichiáterek javaslatot tettek a férfi szabadon bocsátására. A hatóságok szerint Moszkin „ártalmatlannak” minősíthető, és családtagjai gondozásába helyezhető. Ez azt jelentené, hogy nem zárt intézményben, hanem szabadabban élhetne – ami óriási felháborodást váltott ki az áldozatok hozzátartozói körében. Ők most kétségbeesetten próbálják megakadályozni, hogy Moszkin szabadlábra kerüljön.

„Nagyon félek, hogy visszatér a régi szokásaihoz. Nincs bizalmam abban, hogy meggyógyult. Fanatikus” – mondta Natalia Csardimova, az egyik édesanya. Amúgy a férfi 2020-ban egyszer már majdnem szabadult, de a bíróság akkor elutasította a kérelmet. Most azonban a pszichiátriai intézet orvosai újra próbálkoznak a felülvizsgálattal. A nizhnyij novgorodi biztonsági kórház nem kommentálta a sajtóértesüléseket, de ha a bíróság jóváhagyja az orvosi javaslatot, a „babakészítő sírrabló” akár heteken belül szabad lehet.

 

