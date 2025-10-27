A Coldplay énekese dobta Dakota Johnsont és összejött a Trónok harca szépségével

Sophie Turner alig néhány hete vetett véget kapcsolatának arisztokrata barátjával, Peregrine “Perry” Pearsonnal, akivel közel két évig voltak együtt. A párt szeptember végén, egy előkelő esküvőn látták utoljára együtt, ahol szemtanúk szerint veszekedtek is – írja a Daily Mail.

Sophie Turner

Fotó: Amy Sussman/ Getty Images North America

Sophie Turner nagy Coldplay-rajongó

Chris Martin idén júniusban szakított Dakota Johnsonnal, akivel nyolc évig alkottak egy párt és el is jegyezték egymást.

Sophie és Chris románcáról több forrás is beszámolt, és a rajongók már korábban tudni vélték, hogy a színésznő nagy Coldplay-rajongó. 2020-ban Turner még sírva is fakadt egy születésnapi videóban, amikor Martin személyesen köszöntötte őt. A videót akkor még exférje, Joe Jonas szervezte neki.

A színésznő 2019-ben házasodott össze Joe Jonasszal, akivel két közös gyermekük van: Willa (4) és Delphine (2). A pár válását 2024 szeptemberében véglegesítették.

Források szerint Sophie és Chris között „megvan a kémia”, és bár kapcsolatuk még friss, egyre több időt töltenek együtt Londonban.

Eközben Perry Pearsont is új partnerekkel látták a londoni éjszakában, míg Dakota Johnson a szakítás után „összetört szívvel, de méltósággal” zárta le kapcsolatát Martinnal.

Sophie Turner nemrég szexuális életéről is nyilatkozott.