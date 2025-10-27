Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Sophie Turner

A Coldplay énekese dobta Dakota Johnsont és összejött a Trónok harca szépségével

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy tűnik, a Trónok harca színésznője újra szerelmes. Sophie Turner ezúttal a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal jött össze, legalábbis erre enged következtetni, hogy nemrégen titkos randin vettek részt, miután mindketten szakítottak korábbi párjukkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sophie TurnerChris Martinszerelem

Sophie Turner alig néhány hete vetett véget kapcsolatának arisztokrata barátjával, Peregrine “Perry” Pearsonnal, akivel közel két évig voltak együtt. A párt szeptember végén, egy előkelő esküvőn látták utoljára együtt, ahol szemtanúk szerint veszekedtek is – írja a Daily Mail.

Sophie Turner – Fotó: Amy Sussman/ Getty Images North America
Sophie Turner
Fotó: Amy Sussman/ Getty Images North America 

Sophie Turner nagy Coldplay-rajongó

Chris Martin idén júniusban szakított Dakota Johnsonnal, akivel nyolc évig alkottak egy párt és el is jegyezték egymást.

Sophie és Chris románcáról több forrás is beszámolt, és a rajongók már korábban tudni vélték, hogy a színésznő nagy Coldplay-rajongó. 2020-ban Turner még sírva is fakadt egy születésnapi videóban, amikor Martin személyesen köszöntötte őt. A videót akkor még exférje, Joe Jonas szervezte neki. 

A színésznő 2019-ben házasodott össze Joe Jonasszal, akivel két közös gyermekük van: Willa (4) és Delphine (2). A pár válását 2024 szeptemberében véglegesítették.

Források szerint Sophie és Chris között „megvan a kémia”, és bár kapcsolatuk még friss, egyre több időt töltenek együtt Londonban. 

Eközben Perry Pearsont is új partnerekkel látták a londoni éjszakában, míg Dakota Johnson a szakítás után „összetört szívvel, de méltósággal” zárta le kapcsolatát Martinnal.

Sophie Turner nemrég szexuális életéről is nyilatkozott. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!