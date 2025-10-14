Hírlevél

SpaceX

A SpaceX egyre közelebb a holdraszálláshoz, újabb mérföldkövet léptek át

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Sikeresen zárult a Starship tizenegyedik tesztrepülése, amelyet a vállalat texasi bázisáról indítottak. A SpaceX ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett, és tovább erősítette pozícióját az űrkutatás úttörőjeként. A valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer rövid időre elérte az űrt, majd kontrolláltan az Indiai-óceánba csapódott, miközben a mérnökök műhold-kibocsátási folyamatokat is modelleztek.
SpaceXStarshipűrkorszak

A SpaceX hétfőn hajtotta végre a Starship tizenegyedik tesztrepülését a texasi indítóállomásáról. A rakéta sikeresen elérte a világűrt, majd körülbelül egy órával később az Indiai-óceánba csapódott, a vállalat tervei szerint.

A SpaceX Starship rakétája sikeresen landolt az Indiai-óceánban a tizenegyedik tesztrepülés végén — ezzel új korszak kezdődhet az űrkutatásban.
A SpaceX Starship rakétája sikeresen landolt az Indiai-óceánban a tizenegyedik tesztrepülés végén — ezzel új korszak kezdődhet az űrkutatásban.

Az alsó, Super Heavy fokozat szintén a tengerre szállt le, miközben a szakemberek a műholdak kibocsátását és a visszatérési manővereket is tesztelték. Elon Musk „izgalmas és rendkívül sikeres” küldetésnek nevezte az eseményt, hozzátéve, hogy a következő tesztre már a Starship átdolgozott változata áll készen.

A SpaceX által fejlesztett űrrakétarendszer két fő elemből áll: 

a 70 méteres Super Heavy hordozórakétából és az 50 méteres Starship felső fokozatból. Mindkettő teljesen újrahasznosítható, így a jövőbeli űrutazások költségei drasztikusan csökkenhetnek.

A NASA a Starshipet a Holdra való visszatéréshez tervezi felhasználni, míg a SpaceX hosszú távú célja, hogy ezzel a technológiával valóra válhasson az emberes Mars-küldetés.

A SpaceX új korszakot nyit az újrahasznosítható űrrepülésben

A legfrissebb tesztrepülés is bizonyítja, hogy a SpaceX technológiája stabilan fejlődik, és meghatározó szerepet játszik az emberiség jövőbeli bolygóközi küldetéseiben.

Naponta 1–2 Starlink műhold semmisül meg az űrben – amiről az Origo is beszámolt.

 

