A Disney elkaszálta az új Star Wars-filmet

Darth Vader unokája, Kylo Ren talán sosem térhet vissza a Star Wars-univerzumba. Pedig az esély megvolt rá.

Kylo Ren (Adam Driver) volt a főgonosz az új Star Wars-trilógiában

Fotó: WALT DISNEY PICTURES / LUCASFILM / Collection ChristopheL via AFP

Ám egy váratlan döntéssel a Disney ejtette azt a Star Wars-projektet, amelyben Adam Driver, az új trilógia Kylo Renje tért volna vissza – mégpedig egy Steven Soderbergh által rendezett film főszereplőjeként.

Bár a koncepciót a Lucasfilm már jóváhagyta, a végső döntéshozók – köztük Bob Iger és Alan Bergman – a Disney-nél elutasították a tervet – írja a Bors.

Fiókba került a Star Wars-folytatás

Adam Driver egy friss interjúban beszélt először a háttérfolyamatokról. Elmondása szerint a projekt fejlesztése 2021-ben indult, és a forgatókönyv annyira ígéretes volt, hogy a Lucasfilm imádta az ötletet. Az akadály azonban a Disney felső vezetése volt.

Azt mondták, nem látják, hogyan lehetne Ben Solo életben. Pedig mindig is érdekelt, hogy visszatérjek a Star Warshoz. Imádtam Kylo Rent, nagyon szerettem eljátszani őt

– idézte fel a színész, akinek a karaktere a legutóbbi Star Wars-filmben, A Skywalker kora című moziban meghalt. Így, bár a szereplők és a rendező készen álltak, a projekt mégsem kapott zöld lámpát.

A döntés újabb jele annak, hogy a Star Wars-univerzum bővítése már nem pusztán kreatív kérdés, hanem szigorú stratégiai mérlegelés tárgya. Driver szerint ő nyitott lenne a visszatérésre – ha egyszer valóban lenne rá lehetőség. Állítólag a Lucasfilms jóvoltából még tervben vannak más történetek is, de ezekről egyelőre többet nem árul el a stúdió. Azonban nagyon úgy néz ki, a galaxis messzi-messzi sarkában Kylo Ren története nem íródik tovább.