Hihetetlen, évszázados történelmi titokról rántották le a leplet

Több mint négyszáz év után sikerült feltörni Stuart Mária leveleinek kódját, amelyeket fogsága idején írt. A megfejtett üzenetek részletesen feltárják kapcsolatát fiával, az angol udvarral és I. Erzsébet angol királynővel, valamint betekintést adnak Mária félelmeibe, terveibe és árulásának körülményeibe.

Stuart Mária, a skótok királynője, I. Erzsébet angol királynő unokatestvéreként Angliában került fogságba 1568-ban Fotó: Pexels

Stuart Mária titkos levelei a történelem lapjairól

A 26 levelet a Francia Nemzeti Könyvtárban találták meg, tévesen olaszként katalogizálva. A kódokat George Lasry izraeli informatikus, Satoshi Tomokiyo japán kutató és Norbert Biermann, a Berlini Művészeti Egyetem munkatársa fejtette meg. Lasry saját fejlesztésű algoritmusa több mint kétszáz különféle szimbólumot fejtett fel, amelyek Mária bonyolult rejtjelrendszerét alkották. A levelek a francia udvarnak íródtak, és személyes gondolatait, panaszait, sőt, politikai terveit is tartalmazzák.

A skótok királynőjének fogsága, majd kivégzése

Stuart Mária, a skótok királynője, I. Erzsébet angol királynő unokatestvéreként Angliában került fogságba 1568-ban, miután lemondott a skót trónról és Angliába menekült. Erzsébet kezdetben „védelmet” ígért neki, azonban

hamarosan politikai fenyegetésnek tekintette, mivel Mária katolikus hívei Anglia trónjára is jogos örökösként tekintettek rá.

Az összeesküvésektől és lehetséges trónköveteléstől tartva Erzsébet elfogatta és több mint 18 éven át szigorú felügyelet alatt tartotta különböző angliai kastélyokban.

A levelek tanúsága szerint politikai egyezséget próbált kialkudni: lemondott volna az angol trónról, ha fia mellett uralkodhatott volna. Az üzenetekből kiderül, mennyire rettegett a kémhálózattól, amely végül minden levelét elfogta és ellene fordította. Amikor Mária rájött, hogy titkai az angol udvar kezébe kerültek, mélyen megrendült.

Ezek a levelek váltak végül kivégzésének döntő bizonyítékaivá.

The series includes portraits of Macbeth, King of Scots and Robert the Bruce.



Mary, Queen of Scots, who lived at the Palace between 1561-1567, is the only Scottish Queen. pic.twitter.com/1InEjNTPxb — The Royal Family (@RoyalFamily) July 3, 2018

A skótok királynőjének titkos kódja

A levelekben Mária gyakran panaszkodott egészségére, árulásokra és fiával, a későbbi VI. Jakab királlyal való kapcsolatára. Egyik levelében még átkot is mondott rá, ha valaha ellene fordulna. A megfejtett szövegek mintegy 50 000 szót tesznek ki, és a történészek szerint alapjaiban változtatják meg, amit Stuart Mária kivégzéséről és Anglia 16. századi politikájáról eddig tudni lehetett. A BBC új dokumentumfilmje, The Secret Letters of Mary, Queen of Scots, most ezeket a titkokat mutatja be a nagyközönségnek – írja a Daily Mail.