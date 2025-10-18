Le se tudjuk venni a szemünket Sydney Sweeney dögös szettjéről – elképesztő fotó a vörös szőnyegről!

Sydney Sweeney, a 28 éves színésznő ismét bizonyította, hogy nem csak tehetsége, de stílusa is figyelemre méltó. A legújabb filmje, a Christy, nem csupán a mozikban, hanem a vörös szőnyegen is nagy feltűnést keltett, ahol a fiatal sztár egy rózsaszín Alexander McQueen estélyiben jelent meg – írja a DailyMail.

Sydney Sweeney átalakulása sokkolja a rajongókat

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU / AFP

Sydney Sweeney elbűvölő a vörös szőnyegen

A ruhán finom csipkebetétek és csillogó flitterek díszelegtek, a szoknya lágy fodrokkal és elegáns uszállyal zárult. A selyem korzett kiemelte Sydney karcsú alakját, a laza hullámos frizura és a natúr smink pedig tökéletesen kiegészítette a megjelenést.

A premieren testvére, Trent Sweeney is jelen volt, aki mindig támogató szerepben van a híres nővére mellett.

Megdöbbentő átalakulás a Christy Martin szerepére

Sydney Sweeney teljesen átalakult a szerep kedvéért:

három és fél hónap alatt majdnem 15 kilót hízott,

hogy hitelesen alakíthassa a híres bokszoló Christy Martin karakterét. A felkészülés során napi három edzést végzett, profi bokszedzők, súlyzós edzők és táplálkozási szakértők irányításával. Elmondása szerint rengeteg gyorsétel, tejshake és fehérjeturmix fogyott az intenzív tréningek mellett, hogy elérje a kívánt fizikai erőt és formát.

A film világbemutatója a Toronto Nemzetközi Filmfesztiválon már kritikai elismerést kapott, és a Rotten Tomatoes értékelése 72%.

Sydney Sweeney így élte meg a kihívást

Imádtam a folyamatot. Teljesen átéltem Christy erejét a változás során

– mondta a színésznő.

Hozzátette, hogy a szerep inspiráló volt számára, és fizikailag is erősebbnek érezte magát, mint valaha.