Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney leszámol a szexszimbólum szereppel – képek

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Fény, csillogás, vörös szőnyeg – és egy címke, amitől nehéz szabadulni. Sydney Sweeney, a szőke szépség most először beszélt arról, mit gondol arról, hogy Hollywood szexszimbólumaként emlegetik. A színésznő szerint a külső csillogás mögött egészen más valóság rejtőzik.
Sydney Sweeneyszerepfilmszínésznő

Sydney Sweeney neve ma már nemcsak a sorozat- és filmrajongók körében ismert, hanem az egész világon a női magabiztosság szimbólumává vált. Most azonban Sydney Sweeney egy interjúban vallott arról, hogy mit is jelent számára a szexszimbólum státusz – és miért nem feltétlenül az, aminek sokan gondolják.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a custom Miu Miu dress arrives at the 2025 AFI (American Film Institute) Fest Presented By Canva - Premiere Of Black Bear's 'Christy' held at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sydney Sweeney, a modern idők szexszimbóluma Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A népszerű színésznő a szexszimbólum státuszáról vallott

Sydney Sweeney egy, a Variety-nek adott interjúban arról beszélt, hogy nem azért viselkedik magabiztosan, hogy másoknak megfeleljen, hanem mert egyszerűen jól érzi magát a bőrében. Kiemelte, hogy szeretné, ha minden nő megtanulná szeretni és vállalni önmagát anélkül, hogy szégyellnie kellene, amitől szépnek érzi magát, mert szerinte a szépség és a magabiztosság nem a külvilágnak szól, hanem belülről fakad.

US actress Sydney Sweeney arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Sydney Sweeney Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Hozzátette, nem akarja, hogy bárki úgy érezze, el kell rejtenie magát vagy bocsánatot kell kérnie a teste miatt. Bár Sweeney-t gyakran a külsejével azonosítják, karrierje ennél jóval többről szól: pályafutása során számos erős, összetett szerepet alakított, és új filmje, a Christy is más oldalát mutatja meg a világnak. 

Sydney Sweeney a torontói filmfesztiválon 
Fotó: MediaPunch

A bokszoló Christy Martin életét feldolgozó életrajzi drámában a színésznő fizikai és érzelmi határait is próbára teszi, és itt már semmi sem marad a klasszikus szexszimbólum képből – helyette a tehetség és az eredmény kerül középpontba. A film már most Oscar-esélyesnek számít, és sokak szerint ez lehet az a szerep, amely végleg megerősíti Sweeney helyét a legelismertebb hollywoodi színésznők között.

 

