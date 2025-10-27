Sydney Sweeney leszámol a szexszimbólum szereppel – képek

Sydney Sweeney neve ma már nemcsak a sorozat- és filmrajongók körében ismert, hanem az egész világon a női magabiztosság szimbólumává vált. Most azonban Sydney Sweeney egy interjúban vallott arról, hogy mit is jelent számára a szexszimbólum státusz – és miért nem feltétlenül az, aminek sokan gondolják.

Sydney Sweeney, a modern idők szexszimbóluma Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A népszerű színésznő a szexszimbólum státuszáról vallott

Sydney Sweeney egy, a Variety-nek adott interjúban arról beszélt, hogy nem azért viselkedik magabiztosan, hogy másoknak megfeleljen, hanem mert egyszerűen jól érzi magát a bőrében. Kiemelte, hogy szeretné, ha minden nő megtanulná szeretni és vállalni önmagát anélkül, hogy szégyellnie kellene, amitől szépnek érzi magát, mert szerinte a szépség és a magabiztosság nem a külvilágnak szól, hanem belülről fakad.

Sydney Sweeney Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Hozzátette, nem akarja, hogy bárki úgy érezze, el kell rejtenie magát vagy bocsánatot kell kérnie a teste miatt. Bár Sweeney-t gyakran a külsejével azonosítják, karrierje ennél jóval többről szól: pályafutása során számos erős, összetett szerepet alakított, és új filmje, a Christy is más oldalát mutatja meg a világnak.

Sydney Sweeney a torontói filmfesztiválon

Fotó: MediaPunch

A bokszoló Christy Martin életét feldolgozó életrajzi drámában a színésznő fizikai és érzelmi határait is próbára teszi, és itt már semmi sem marad a klasszikus szexszimbólum képből – helyette a tehetség és az eredmény kerül középpontba. A film már most Oscar-esélyesnek számít, és sokak szerint ez lehet az a szerep, amely végleg megerősíti Sweeney helyét a legelismertebb hollywoodi színésznők között.