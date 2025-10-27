Sydney Sweeney dögös átalakulása mindenkit letaglózott – szexi képek és videó

Hírlevél

Döbbenetes átalakuláson ment a népszerű színésznő. Sydney Sweeney frizuráján valami megváltozott, ám jól láthatóan pozitív irányba. A szőke szépség szexibb, mint valaha.
A gyönyörű színésznő, Sydney Sweeney egy dögös bob frizurával lepte meg a rajongókat. A sztár káprázatos mint mindig, de egyúttal valami újfajta szexiséget és kitartással kevert magabiztosságot is megmutat magából.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a custom Miu Miu dress arrives at the 2025 AFI (American Film Institute) Fest Presented By Canva - Premiere Of Black Bear's 'Christy' held at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, United States.
Sydney Sweeney és az új frizura Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney a vörös szőnyegen mutatta meg új bob frizuráját

A 28 éves színésznő a „Christy” című filmjének vetítésén, a hollywoodi TCL Chinese Theatre-ben mutatta meg új haját. Lágy rózsaszín ruhában tündökölt, és mindenki figyelmét magára vonta az új, szexi megjelenésével. A haját Jacob Schwartz színező és Glen Coco fodrász készítette, akik a Vogue-nak meséltek a váltásról. Schwartz szerint Sweeney változásra vágyott, és szeretett volna valami különlegeset a vörös szőnyegre. A bob frizura így nemcsak stílusváltás, hanem tudatos, erős gesztus lett.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 25: Sydney Sweeney attends the 2025 AFI FEST "Christy" premiere at TCL Chinese Theater on October 25, 2025 in Hollywood, California.
Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Glen Coco úgy fogalmazott, hogy ez a haj a színésznő életében történt átalakulást, változást jelképezi. A Christy című film tematikája – a kitartás, erő és változás – ihlette a megjelenést is. Sydney Sweeney számára ez a bob frizura egy új, friss kezdetet jelent, nemcsak a karrierjében, hanem az életében is. 

Nemrég ugyanis véget ért az eljegyzése Jonathan Davinóval, a filmproducerrel, amit később maga a sztár is megerősített. A People szerint azóta lazábban randizik Scooter Braunnal, de Sweeney minden jel szerint önazonos és boldog – ahogy új, szexi hajviselete is tükrözi – írja a Fox News.

 

