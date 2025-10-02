Hírlevél

Rendkívüli

Az unió elhatározta, hogy háborúba megy – Orbán Viktor az EU-csúcs második napja előtt

Sydney Sweeney

Sokkoló választás, ez a férfi lehet Sydney Sweeney új párja

Hollywood új sztárpárja egyre több figyelmet kap. Sydney Sweeney Scooter Braunnal mutatkozott kézen fogva egy los angelesi eseményen.
Sydney Sweeneyscooter braunúj kapcsolat

Hollywoodban ismét felrobbant a bulvársajtó, hiszen Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata immár nyilvánosan is zajlik. A sztárpárt Los Angelesben látták együtt, amint a David Kordansky Galéria estjéről kézen fogva távoztak - írja a PageSix.

US actress Sydney Sweeney arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Sydney Sweeney - Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Nem titok többé a románc

A bennfentesek szerint Sydney Sweeney és Braun kapcsolata „teljes gőzzel” halad. A párt korábban már együtt látták vacsorázni, valamint a színésznő születésnapi buliján is együtt ünnepeltek. A közös Halloween Horror Nights látogatás pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a románc komolyra fordult.

Sydney Sweeney új fejezete

A kapcsolat a színésznő számára új kezdet: Sydney Sweeney idén tavasszal vetett véget hét évig tartó párkapcsolatának, és bontotta fel eljegyzését Jonathan Davinóval. Scooter Braun pedig 2021-ben vált el exfeleségétől, így mindkettejük számára friss szerelemről van szó.

Scooter Braun amúgy egy 44 éves zenei producer, aki így 16 évvel idősebb, mint a színésznő.

Szenzációs képek, amiket látni kell: Sydney Sweeneyről!

 

