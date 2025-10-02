Sokkoló választás, ez a férfi lehet Sydney Sweeney új párja

Hollywoodban ismét felrobbant a bulvársajtó, hiszen Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata immár nyilvánosan is zajlik. A sztárpárt Los Angelesben látták együtt, amint a David Kordansky Galéria estjéről kézen fogva távoztak - írja a PageSix.

Sydney Sweeney - Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Nem titok többé a románc

A bennfentesek szerint Sydney Sweeney és Braun kapcsolata „teljes gőzzel” halad. A párt korábban már együtt látták vacsorázni, valamint a színésznő születésnapi buliján is együtt ünnepeltek. A közös Halloween Horror Nights látogatás pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a románc komolyra fordult.

Sydney Sweeney and Scooter Braun hold hands on date night as romance goes ‘full throttle’ https://t.co/rg9J0NOtgg pic.twitter.com/DGJqqcyGEo — Page Six (@PageSix) October 1, 2025

Sydney Sweeney új fejezete

A kapcsolat a színésznő számára új kezdet: Sydney Sweeney idén tavasszal vetett véget hét évig tartó párkapcsolatának, és bontotta fel eljegyzését Jonathan Davinóval. Scooter Braun pedig 2021-ben vált el exfeleségétől, így mindkettejük számára friss szerelemről van szó.

Scooter Braun amúgy egy 44 éves zenei producer, aki így 16 évvel idősebb, mint a színésznő.

