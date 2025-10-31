Több embert életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek a januári szállodatűz ügyében

Törökországban a bíróság tizenegy embert ítélt életfogytiglani börtönbüntetésre pénteken a nyugat-törökországi Kartalkaya síparadicsomban az év elején történt, sok halálos áldozatot követelő szállodatűz ügyében.
Életfogytiglani börtönbüntetés a szállodatűz miatt
Bolu tartomány bíróságának tájékoztatása szerint az elítéltek között van Halit Ergül, a hotel tulajdonosa és menedzsere, valamint egy polgármester-helyettes és Kartalkaya tűzoltóparancsnoka is.
A tárgyaláson kiderült, hogy a nyomozás során a hatóságok számos biztonsági hiányosságot találtak, például a tűzjelző sem működött a szállodában a tragédia éjszakáján.
A tárgyaláson összesen 32 vádlott vett részt, 20-at előzetes letartóztatásból kísértek a bíróságra, az áldozatok hozzátartozói pedig, akik a folyosón gyűltek össze, a tárgyalás ideje alatt elhunyt szeretteik fotóját tartották kezükben.
A szállodatulajdonos azzal védekezett, hogy rendszeresen kaptak ellenőrzéseket, hozzátéve, hogy ő maga még a szálloda előtti részen tervezett tűzijátékokat sem engedélyezte soha, nehogy a környékbeli madaraknak bajuk essen.
A tartományban található Grand Kartal Hotel nevű 12 emeletes szállodában januárban keletkezett tűz, a lángokban –- amelyek teljesen felemésztették az épületet – 79 ember meghalt, köztük egész családok is, és több mint ötvenen megsérültek. A tragédia miatt Törökországban nemzeti gyásznapot is elrendeltek – számolt be az MTI.
Többen meghaltak a törökországi szállodatűzben
