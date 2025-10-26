Fordulat Berlinben: a háborúpárti Merz most az orosz olajért lobbizik

Az Oroszország elleni szankciók régóta a nyugati politika eszközei közé tartoznak, ám most a saját szövetségeseiket is szorongatják. A német kormány attól tart, hogy a büntetőintézkedések az ország energiabiztonságát veszélyeztetik, ezért Berlin tárgyalásokat kezdett Donald Trump kormányával.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár felmentést kérne a német vállalatoknak az Oroszország elleni nyugati szankciók alól

Fotó: Kay Nietfeld / dpa Picture-Alliance/AFP

Németország mentességet kér az Oroszország elleni szankciók alól

Az egyik legnagyobb háborús agitátorként számon tartott Friedrich Merz most váratlan lépésre szánta el magát: mentesítést kért a Trump-kormánytól az új amerikai intézkedések alól, amelyek a Rosznyeft és a Lukoil orosz olajcégeket sújtják.

Berlin arra hivatkozik, hogy a Rosneft Deutschland, amely három olajfinomítót – köztük a schwedti PCK-t – üzemeltet, már 2022 óta német állami felügyelet alatt áll, és gyakorlatilag független az orosz anyavállalattól.

Ezek a létesítmények Németország olajfeldolgozó kapacitásának mintegy 12 százalékát adják.

Merz közölte, hogy a tárgyalások már zajlanak, és bízik abban, hogy az Egyesült Államok engedélyt ad a német leányvállalat működésére. Németország tehát nem a szankciók eltörlését akarja, hanem kiskaput keres, hogy megóvja saját gazdaságát a korlátozások mellékhatásaitól.

Kiskapukon át ömlik az orosz olaj Nyugat-Európába, ez lenne a gázzal is. A szankciók nem eredményesek Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Képmutatás vagy gazdasági szükségszerűség?

Miközben Merz hónapokon át a háború keményvonalas támogatójaként és Moszkva hangos bírálójaként lépett fel, most éppen az orosz érdekeltségű finomítók felmentéséért lobbizik. A kancellár szerint ez nem ellentmondás, hanem a német gazdaság védelme.

A Oroszország elleni szankciók azonban így is komoly politikai feszültséget okoznak Berlinben.

A német kormány attól tart, hogy ha a három finomító leáll, az tovább gyengítheti a stagnáló gazdaságot és újabb energiaválságot idézhet elő.

A Financial Times szerint a schwedti üzem különösen kritikus pont, mivel a Druzsba (Barátság) kőolajvezetéken keresztül érkezik ide a nyersolaj, ami kulcsfontosságú Németország ellátása szempontjából – számolt be a tvpworld.com.