Fordulat Berlinben: a háborúpárti Merz most az orosz olajért lobbizik

Az Oroszország elleni szankciók régóta a nyugati politika eszközei közé tartoznak, ám most a saját szövetségeseiket is szorongatják. A német kormány attól tart, hogy a büntetőintézkedések az ország energiabiztonságát veszélyeztetik, ezért Berlin tárgyalásokat kezdett Donald Trump kormányával.
Németország mentességet kér az Oroszország elleni szankciók alól
Az egyik legnagyobb háborús agitátorként számon tartott Friedrich Merz most váratlan lépésre szánta el magát: mentesítést kért a Trump-kormánytól az új amerikai intézkedések alól, amelyek a Rosznyeft és a Lukoil orosz olajcégeket sújtják.
Berlin arra hivatkozik, hogy a Rosneft Deutschland, amely három olajfinomítót – köztük a schwedti PCK-t – üzemeltet, már 2022 óta német állami felügyelet alatt áll, és gyakorlatilag független az orosz anyavállalattól.
Ezek a létesítmények Németország olajfeldolgozó kapacitásának mintegy 12 százalékát adják.
Merz közölte, hogy a tárgyalások már zajlanak, és bízik abban, hogy az Egyesült Államok engedélyt ad a német leányvállalat működésére. Németország tehát nem a szankciók eltörlését akarja, hanem kiskaput keres, hogy megóvja saját gazdaságát a korlátozások mellékhatásaitól.
Képmutatás vagy gazdasági szükségszerűség?
Miközben Merz hónapokon át a háború keményvonalas támogatójaként és Moszkva hangos bírálójaként lépett fel, most éppen az orosz érdekeltségű finomítók felmentéséért lobbizik. A kancellár szerint ez nem ellentmondás, hanem a német gazdaság védelme.
A Oroszország elleni szankciók azonban így is komoly politikai feszültséget okoznak Berlinben.
A német kormány attól tart, hogy ha a három finomító leáll, az tovább gyengítheti a stagnáló gazdaságot és újabb energiaválságot idézhet elő.
A Financial Times szerint a schwedti üzem különösen kritikus pont, mivel a Druzsba (Barátság) kőolajvezetéken keresztül érkezik ide a nyersolaj, ami kulcsfontosságú Németország ellátása szempontjából – számolt be a tvpworld.com.