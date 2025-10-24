Akár még fizetnek is annak, aki Szardíniára költözik

A helyi önkormányzat legfeljebb 15 ezer eurót (kb. 5,8 millió forintot) kínál azoknak, akik házat vásárolnak vagy felújítanak a kijelölt falvakban, valamint 20 ezer eurót (kb. 7,8 millió forintot) azoknak, akik helyben vállalkozást indítanak. A szardíniai program további kedvezménye, hogy a résztvevők 600 eurót kapnak az első gyermek után, és 400 eurót minden további gyerekért, amíg azok el nem érik az ötéves kort – írja a Daily Mail.

A szardíniai program a fiatalok elvándorlása ellen irányul

A szardíniai program a gazdasági fejlődés előfeltétele lehet

A lehetőség azonban csak olyan falvakban élők számára elérhető, ahol kevesebb mint 3 ezer lakos él. A jelentkezőknek teljes munkaidőben Szardínián kell élniük, és legkésőbb 18 hónapon belül be kell jelentkezniük állandó lakosként.

A Földközi-tenger második legnagyobb szigete híres türkiz vizéről, homokos strandjairól és hegyes belső területeiről. A cél az, hogy új életet leheljenek a gazdaságilag hátrányos helyzetű régiókba.

Megteremtettük a feltételeket, hogy a fiatalok itt maradjanak, és újraépítsék a legsebezhetőbb térségek gazdaságát”

– mondta Christian Solinas, Szardínia elnöke. Hasonló kezdeményezések már Szicíliában is működnek: több elhagyott házat árvereztek el egy eurós kikiáltási áron, hogy új életet vigyenek az üres falvakba.

Az egyik vásárló, Meredith Tabbone Chicagóból 4400 fontot ajánlott egy romos házért, amelyben sem áram, sem víz nem volt, és azbeszttel fedett tető borította. Az ingatlant végül több mint 200 ezer fontból újította fel, és nyaralóként használja.

Nemcsak Olaszország próbálja újratelepíteni elnéptelenedő falvait. A franciaországi Ambert is hasonló programot indított: az önkormányzat egy euróért kínál két üres házat, abban a reményben, hogy megállítja a lakosság fogyását. A vevőknek azonban legalább három évig életvitelszerűen a házban kell élniük, különben vissza kell fizetniük az állami támogatásokat.

Szardínia rengeteg csodát rejt, a turisták körében is rendkívül népszerű.