Egy szellemmel házasodott össze a brit nő – brutális részleteket árult el a frigyről

Brocarde pár évvel ezelőtti különös románca sokakat megdöbbentett, hogy hozzáment egy szellemhez, de a nő kitartott mellette: elmondása szerint a szerelem közöttük szenvedélyes volt, tele intenzív energiával és spirituális kapcsolódással.

Brocarde rendszeresen kommunikál a túlvilággal, a szellemekkel

Fotó: brocarde.com

Igen ám, csakhogy a nász nem bizonyult tartósnak. A nő később arról mesélt, hogy Edward fokozatosan kezdett eltűnni – szó szerint is.

Egyre ritkábban érezte a jelenlétét, jelent meg, és úgy érezte, hogy a szellem férje már nem mutat érdeklődést iránta. Végül Brocarde kénytelen volt kimondani a „szellem-válást” – írja a Daily Star.

A szellemek nem mindig békések

A különös oxfordshire-i énekesnő és paranormális nyomozó azt állítja, továbbra is rendszeresen kommunikál a túlvilággal – még akkor is, amikor csak bevásárolni megy. Egy alkalommal egy szellem követte a szupermarketbe, ahol a gyümölcsök és zöldségek potyogni kezdtek a polcokról. A vásárlók értetlenül néztek körül, ő viszont pontosan tudta, mi történik: egy kísértet játszadozik vele.

Edward eltűnése óta Brocarde több mint száz szellemmel vette fel a kapcsolatot – köztük egy részeg bányásszal, aki csak egy italt akart, és egy beteg kislány szellemével, aki már játékra sem volt képes. Szerinte a szellemek nem mindig békések vagy kedvesek – sőt, vannak köztük kifejezetten idegesítő és ellenséges „személyiségek” is. Egyes jelenések fizikai tüneteket is okoznak, például fejfájást vagy hányingert. Brocarde különleges érzékenysége a zenéjében is megjelenik. Legújabb kislemeze, a Feed My Soul, a Korn dobosával, Ray Luzierrel készült. „A szellemek hatással vannak az érzelmeimre, és ez beépül a dalaimba is,” mondta.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy hátborzongató paranormális jelenséget rögzített egy magyar horgász.