Három egyszerű szokás, amivel megőrizhetjük a memóriánkat

Az idő múlásával vagy a mindennapi stressz miatt egyre többen tapasztalják, hogy romlik a memóriájuk, a szellemi frissességük.

Több trükk is van a szellemi frissesség megőrzésére

Fotó: Unsplash

Jó hír, hogy az emlékezet fejleszthető – csupán néhány egyszerű szokás bevezetésére van szükség.

A memória természetesen szelektál: csak azt jegyzi meg hosszú távon, ami fontos számunkra. Az agy prefrontális kérge irányítja ezt a folyamatot, de érzékeny a stresszre, fáradtságra és túlterheltségre – írj a Focus. Ha azonban odafigyelünk rá, sokáig frissen tartható.

Általános szellemi frissesség

A neurológus Charan Ranganath három szokást ajánl, amelyek javítják az emlékezőképességet. Az első és legegyszerűbb memóriajavító szokás a rendszeres testmozgás, amely serkenti a vérkeringést, javítja az agy oxigénellátását, és támogatja az idegsejtek működését. Már napi egy séta is érezhetően javíthatja a szellemi teljesítményt. A második kulcs a tudatos figyelem. A sok zavaró inger miatt nehéz koncentrálni, de ha egy dologra fókuszálunk, az agy könnyebben megjegyzi az információt. Ebben segíthet a meditáció vagy a mindfulness. A harmadik szokás az újdonságok keresése. Új élmények, helyszínek és beszélgetések serkentik az agy alkalmazkodóképességét, és frissen tartják a memóriát.

Ezek a szokások nemcsak az emlékezetet javítják, hanem általános szellemi frissességet is biztosítanak.



