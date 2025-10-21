Vakok olvasni tudnak egy forradalmi technológiával

A 70 éves Sheila Irvine, aki évtizedek óta vaknak számít, most újra tud olvasni és keresztrejtvényt fejteni a szemimplantátum segítségével – számolt be a BBC.

Forradalmi szemimplantátum segíthet a vakoknak

Fotó: Unsplash

Az új szemimplantátum még nem kapott hivatalos engedélyt

Sheila látásvesztését a geográfiai atrófia nevű betegség okozta, ami a száraz típusú időskori makuladegeneráció egyik súlyos formája. Ez világszerte több mint ötmillió embert érint, és jelenleg nincs rá hatékony gyógymód.

Ez gyönyörű, csodálatos érzés. Olyan örömet ad, amit szavakkal nem lehet leírni – mondta Sheila a BBC-nek.

Az eljárás során a sebészek egy mindössze 2 milliméteres, hajszálvékony mikrochipet ültetnek be a retina alá. A betegek egy speciális szemüveget viselnek, amelybe egy miniatűr videokamera van beépítve. A kamera által rögzített képeket infravörös fényként továbbítja az implantátumhoz, amely azokat elektromos jelekké alakítja, és az optikai idegen keresztül továbbítja az agyba.

A páciensek hónapokon át tanulják, hogyan értelmezzék az így kapott képeket. A rendszer működtetéséhez nagy koncentrációra van szükség. Sheila például egy párnát használ az álla alatt, hogy a képfókusz stabil maradjon.

A műtéteket vezető Mahi Muqit professzor szerint ez az első olyan implantátum, amely „valódi, használható látást” biztosít a betegeknek.

A nemzetközi kutatásban öt európai ország 38 páciense vett részt. A Science Corporation (Kalifornia) által fejlesztett Prima implantátumot 32 ember kapta meg, közülük 27 újra tudott olvasni. Átlagosan 25 betűnyi javulást értek el a látásteszten, ez körülbelül öt sor egy optotípus-táblán.

Sheila látása korábban teljesen elveszett: „Olyan volt, mintha két fekete korong lenne a szemem előtt” – meséli. Most viszont újra olvassa a postát, könyveket, és naponta Sudoku-t fejt.

Nem hittem volna, hogy valaha még olvasni fogok. Ez hihetetlen. Boldog vagyok, mint egy nyuszi – mondta nevetve.

A Prima implantátum egyelőre csak klinikai vizsgálatokban használható, még nem kapta meg a hivatalos engedélyt. Mahi Muqit szerint azonban „néhány éven belül” akár a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) betegei számára is elérhetővé válhat.