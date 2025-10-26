Új remény a szenvedélybetegségekkel küzdőknek

A szenvedélybetegségek világszerte komoly közegészségügyi problémát jelentenek.

A szenvedélybetegségek kezelésében is segíthet az Ozempic

Fotó: MATT HUNT / NurPhoto

A GLP-1 gyógyszerek, az Ozempic és társai, amelyeket eredetileg cukorbetegség és elhízás kezelésére fejlesztettek ki, ígéretes eredményeket mutattak a drog- és alkoholfüggőség kezelésében is.

Egy friss tanulmány szerint ezek a gyógyszerek képesek csökkenteni az alkohol-, opioid- és nikotinfüggőséget azáltal, hogy hatnak az agy jutalmazó rendszereire – írja a Science Daily.

Új lehetőség a szenvedélybetegek kezelésében

Az egyik vizsgálatban a szemaglutid alacsony dózisa csökkentette az alkohol iránti vágyat és a fogyasztás mértékét olyan embereknél, akik alkoholhasználati zavarban szenvedtek és túlsúlyosak voltak. Egy másik kutatásban az állatkísérletek során az Ozempic csökkentette a heroin, a fentanil és az oxikodon önadagolását, valamint a drogkeresés visszaesését is. A nikotinfüggőség kezelésében is ígéretes eredményekről számoltak be.

Bár az eredmények biztatóak, a kutatók hangsúlyozzák, hogy további klinikai vizsgálatok szükségesek a GLP-1 hosszú távú hatásainak és biztonságosságának megerősítésére a szenvedélybetegségek kezelésében. Azonban ezek az új irányok új reményt adhatnak azoknak, akik szenvednek a drog- és alkoholfüggőségtől, és új lehetőségeket kínálhatnak a kezelésükben.