Paraguay

„Elnézést, rossz ország!” – élő adásban alázták meg a szépségkirálynőt

Kínos jelenet zajlott le a Miss Grand International döntőjén, amikor egy szépségkirálynő tévedésből elfoglalta a győztes helyét. A nézők és versenyzők előtt történt incidens gyorsan bejárta a világsajtót.
Paraguaypanamaszépségkirálynő

A panamai versenyző, Isamar Herrera, meghatottan indult el a színpad elejére, miután azt hitte, hogy a szépségkirálynő választáson az ő nevét mondták be a döntősök között. A 31 éves modell boldogan pózolt a reflektorfényben, miközben a közönség csendben figyelte az eseményt – írja a New York Post.

szépségkirálynő
Szépségkirálynő-botrány: a panamai versenyző, Isamar Herrera, meghatottan indult el a színpad elejére
Fotó: képkivágás / YouTube 

A pillanatot azonban hirtelen félbeszakította a műsorvezető, Matthew Deane, aki zavartan javította a hibát:

Elnézést kérek, Paraguay-t mondtam, nem Panamát.”

Herrera így kénytelen volt visszasétálni, miközben a valódi döntős, Cecilia Romero (Paraguay) elfoglalta a helyét. A színpadon néma feszültség uralkodott, néhány versenyző próbált tapssal oldani a helyzeten.

Nézők és rajongók együttéreztek a félreértés áldozatával

A közösségi médiában ezrek kommentálták az esetet, sokan sajnálatukat fejezték ki a panamai versenyző iránt.

Ne ítéljétek el, a zajban tényleg könnyű volt félreérteni”

– írta egyik néző.
Mások kiemelték, hogy Herrera elegánsan viselte a helyzetet, és méltósággal vonult le a színpadról.

A végső szépségkirálynő

A koronát végül a Fülöp-szigetekről érkezett Emma Tiglao nyerte el, ezzel zsinórban második éve, hogy délkelet-ázsiai versenyző hódította el a Miss Grand International címet. A döntőn a második helyen a thaiföldi, harmadikon a spanyol versenyző végzett.

 

 

