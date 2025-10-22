„Elnézést, rossz ország!” – élő adásban alázták meg a szépségkirálynőt

A panamai versenyző, Isamar Herrera, meghatottan indult el a színpad elejére, miután azt hitte, hogy a szépségkirálynő választáson az ő nevét mondták be a döntősök között. A 31 éves modell boldogan pózolt a reflektorfényben, miközben a közönség csendben figyelte az eseményt – írja a New York Post.

Szépségkirálynő-botrány: a panamai versenyző, Isamar Herrera, meghatottan indult el a színpad elejére

Fotó: képkivágás / YouTube

A pillanatot azonban hirtelen félbeszakította a műsorvezető, Matthew Deane, aki zavartan javította a hibát:

Elnézést kérek, Paraguay-t mondtam, nem Panamát.”

Herrera így kénytelen volt visszasétálni, miközben a valódi döntős, Cecilia Romero (Paraguay) elfoglalta a helyét. A színpadon néma feszültség uralkodott, néhány versenyző próbált tapssal oldani a helyzeten.

Nézők és rajongók együttéreztek a félreértés áldozatával

A közösségi médiában ezrek kommentálták az esetet, sokan sajnálatukat fejezték ki a panamai versenyző iránt.

Ne ítéljétek el, a zajban tényleg könnyű volt félreérteni”

– írta egyik néző.

Mások kiemelték, hogy Herrera elegánsan viselte a helyzetet, és méltósággal vonult le a színpadról.

A végső szépségkirálynő

A koronát végül a Fülöp-szigetekről érkezett Emma Tiglao nyerte el, ezzel zsinórban második éve, hogy délkelet-ázsiai versenyző hódította el a Miss Grand International címet. A döntőn a második helyen a thaiföldi, harmadikon a spanyol versenyző végzett.