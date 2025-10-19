Egyetlen szerv döntheti el, meddig maradsz fiatal

A háttérben részben az öröklött gének állnak, részben pedig az életmódunk, amely néha túl sok, máskor túl kevés terhelést jelent a szervezetnek. Az orvosok szerint minden embernél van egy szerv, amely gyorsabban öregszik a többinél, és ez határozza meg, milyen egészségi típusba tartozunk – írja a Focus.

Van mód rá, hogy fiatalítsuk a szerveinket.

Fotó: Unsplash



Minden ötödik embernek van egy túl öreg szerve

Egy elöregedett szerv viszont nem marad következmények nélkül, mert képes a többi szerv működését is gyengíteni. Különösen veszélyes, ha a keringési rendszer érintett. Ha a szív vagy az erek elhasználódnak, a többi szerv – agy, vese, máj, izmok – sem kap elég oxigént, így azok is gyorsabban öregednek. A probléma: Egy idő előtt elöregedett szervet nem tudnak kompenzálni más, kiváló állapotban lévő szervek.

Annyi idős vagy, mint a leggyengébb szerved

– mondja Kleine-Gunk, utalva a könyvének a címére, melyben azt is leírja ha például testépítéssel foglalkozol, lehet nagyszerű csontvázrendszered és izmaid. De ha aztán előrehaladott érelmeszesedésed van, és szívrohamot kapsz, akkor még az a nagy izomtömeg sem használ neked többé.

Az orvostudomány ma már képes felismerni az idő előtt öregedő szerveket kérdőívek, vizsgálatok és speciális képalkotó eljárások segítségével.

A legtöbb esetben azonban nem tablettákra, hanem életmódváltásra van szükség a „biológiai óránk” visszaállításához.

A mozgás, a friss levegő, a zöldségekben gazdag étrend, a jó alvás és a stressz csökkentése továbbra is a leghatékonyabb „fiatalító kúra”. Bizonyos kiegészítők, mint a D-vitamin, az omega–3 zsírsavak vagy a spermidin, segíthetnek a sejtek védelmében és megújulásában. A végső tanulság az, hogy az ember annyi idős, amilyen idős a leggyengébb szerve – ezért a valódi fiatalítás belülről kezdődik.

