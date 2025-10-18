Ez maga a bűnbeesés! Szexi apácajelmezben parádézott a langaléta influenszer

Marie Temara, 213 centiméter magas online celeb, rengeteg kommentet kapott, amikor egy videót tett közzé magáról, amint szexi apáca-inspirált fehérneműt visel, és hosszú lábait mutogatja – írja a DailyStar.

Szexi apácajelmezben parádézott a langaléta influenszer

Fotó: @marietemara/instagram

A floridai modell és tartalomkészítő korábban is a címlapokra került magasságával kapcsolatos állítása miatt.

A celeb legutóbb egy szexi apácajelmezben pózolt a kamerák előtt.

A hosszú lábú szépség, aki fekete magassarkú csizmát viselt, egy követő szerint „tökéletes magasságú, gyönyörű nő”. Egy másik hozzászóló „mennyeinek” nevezte őt.

Ugyanakkor akadtak, akik kételkedtek magasságában: „Nem vagy ilyen magas. Ha felvenném ezeket a cipőket, magasabb lennék nálad.”